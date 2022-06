Tanto pubblico a Candelo per il concerto del 2 giugno, il “grazie” del sindaco Gelone

Grande partecipazione lo scorso 2 giugno a Candelo per il concerto dedicato alla Festa della Repubblica. Giovedì, alle 17, in piazza San Giacomo, la Banda Musicale del paese ha suonato per i presenti e l’amministrazione comunale. Proprio il sindaco Paolo Gelone ha così commentato: “Un grazie di cuore alla nostra magnifica banda musicale. Un concerto che ha emozionato i Candelesi in concomitanza del 76° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana”.