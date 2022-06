"SuperSorridenti", premiata una classe di Cossato

Si è concluso, con una grande e attiva partecipazione da parte delle scuole e delle famiglie, il progetto didattico gratuito SUPERSORRIDENTI promosso da tau-marin. Una campagna educazionale, organizzata e gestita dalla società Neways, creata per sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie italiane sull’importanza di una corretta igiene orale. L’iniziativa ha coinvolto 1.000 classi di 376 Scuole Primarie (25.000 ragazzi e rispettive famiglie), durante l’anno scolastico 2021-2022. Per agevolare lo svolgimento delle lezioni, sia in presenza che a distanza, a tutte le classi aderenti è stato inviato un kit didattico gratuito in formato cartaceo e digitale, che tratta diversi argomenti relativi all’igiene dentale e alla cura della bocca, i quali rientrano anche nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, reso obbligatorio dalla recente legge 92/2019.

La Giuria, composta dai promotori del progetto, ha decretato i 3 elaborati vincitori sulla base di criteri quali originalità, difficoltà nella realizzazione e coerenza con i temi di SUPERSORRIDENTI. In palio 1 PC del Partner Tecnico Lenovo per ciascuna scuola vincitrice e tanti gadget tau-marin per gli studenti. I vincitori: Classe 1^ D - IC Di Arcevia Scuola Prim. Magagnini di Montecarotto (AN); Classe 4^ A - IC Don Milani Sala Scuola Prim. Fiume Neto di Catanzaro (CZ) e Classe 5^ - IC di Cossato Scuola Prim. Parlamento-Cossato (Bi).

La Classe 5^ ha vinto con il fumetto “UNA STORIA INTERDENTALE”: “Un percorso didattico presentato all’assemblea di classe e accolto con gioia dai bambini e dalle loro famiglie - spiega Simona Della Torre, insegnante dell' IC di Cossato Scuola Prim. Parlamento-Cossato - , un’esperienza vissuta intensamente soprattutto nella sua fase conclusiva, dove gli alunni hanno dato prova di condividere il motto di classe con cui sono cresciuti fin dal primo giorno di scuola nel nostro istituto: “nessuno resta indietro, tutti per uno e uno per tutti”. La classe è stata suddivisa in Scrittori, Pittori e Disegnatori per dare vita al fumetto “UNA STORIA INTERDENTALE”, che, naturalmente, si svolge a Dentopolis. Si narra dello straordinario intervento notturno degli eroi tau-marin e in extremis anche della Caserma dei Dentini per salvare uno dei bambini protagonisti che va sempre a letto senza lavare i denti. Una classe fortemente coesa, dove ognuno ha compreso davvero l’importanza dell’igiene orale e di essere indispensabile nel suo ruolo per la riuscita di un progetto meraviglioso, per di più coronato da una bellissima vittoria che ha portato alle stelle il loro entusiasmo.”