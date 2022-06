Come sarà il meteo nel fine settimana? Ecco le previsioni

Come sarà il tempo oggi sabato 4 giugno in Piemonte? Al mattino sarà in gran parte soleggiato, ma sono previsti addensamenti iniziali in pianura tra Cuneese e Torinese, velature sul basso Piemonte. In giornata nubi sparse e velature, addensamenti sparsi sulle zone collinari e sui pendii montani piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Qualche rovescio isolato è previsto nel pomeriggio sui rilievi tra Torinese, Valle d'Aosta orientale, Sesia e Ossola. Massime in aumento(28/31 C in pianura e bassa collina; 23/28 C tra 500 e 1000 metri; 20/23C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4000 metri nelle ore centrali.

Domenica: fin dalla notte e al mattino parzialmente nuvoloso variabile tra Torinese, Valle d'Aosta e nord Piemonte, maggiori schiarite su Cuneese e a sud del Po, a parte velature. In giornata nubi e schiarite con addensamenti più estesi sulle zone montane e in parte su pianure e colline. In serata ampie schiarite. Tra notte e mattina alcuni rovesci e locali temporali intransito tra Torinese, Valle d'Aosta e nord Piemonte. Nel pomeriggio ancora possibili locali rovesci e temporali, specie sulle zone montane, in estensione a fondovalle e localmente su pianure e colline, eccetto su alte Langhe, alto Monferrato e Appennino. Massime in lieve calo (26/31 C in pianura e bassa collina; 21/26 C tra 500 e 1000 metri;18/21 C tra 1000 e 1500 metri).