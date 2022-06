Emergenza Ucraina: Comune di Biella e Caritas insieme in un centro di ascolto per i profughi, foto Pixabay

Sul territorio della Provincia di Biella, secondo i dati forniti dalla Questura/Prefettura sono presenti 612 persone (alla data del 22 maggio 2022) provenienti dall’Ucraina di cui 134 nella sola città di Biella. E Comune di Biella e Caritas hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato all’apertura di un Centro di Ascolto per censire le famiglie Ucraine presenti sul nostro territorio, offrire un ascolto attento, dare informazioni e supporto burocratico, nonché garantire un efficace interfaccia con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di volontariato e con la rete di assistenza sociale, al fine di rispondere in maniera concreta a questa nuova emergenza sociale e dare un aiuto reale alle popolazioni colpite dal conflitto.

Lo sportello sarà aperto due mattine alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 dal 07.06.2022 al 30.10.2022 e il Comune di Biella sarà rappresentato da un assistente sociale, individuato dal dirigente del Settore Servizi alla Persona per la durata dell’accordo, che potrà essere prorogato in base alle necessità rilevate. Sede del centro sarà il Seminario, dove si trova la sede della Caritas.

“Il centro ascolto è un punto di arrivo di un discorso iniziato ormai mesi fa e uno di partenza di un nuovo progetto – spiega Stefano Zucchi della Caritas - . E' il frutto del confronto di un tavolo di lavoro al quale abbiamo partecipato noi, il Comune e molti altri attori. L'obiettivo è quello di dare un punti di riferimento importante a famiglie ucraine che arrivano e a quelle che ospitano, sia per sbrigare faccende più semplici che più complesse. Vogliamo fornire per esempio indicazioni su come fare a iscrivere i figli a scuola, ai centri estivi, spiegare quante opportunità offre per loro il territorio”.

Punto di partenza sarà Biella, ma non solo. “E' ovvio che il personale sarà del Comune di Biella e il nostro e se si tratterà di parlare di altri comuni saremo comunque in grado di fornire alle persone interessate di dire loro a chi rivolgersi – continua Zucchi - . Il centro vuole servire da orientamento, punto di ascolto ma anche di raccolta bisogni. Vogliamo ancor più capire le necessità di queste persone”.