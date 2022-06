Un Angolo delle Famiglie al Circolo Arci di Bioglio

Sabato 4 giugno, alle 16, si terrà l’inaugurazione dell’Angolo delle Famiglie, al Circolo ARCI di Bioglio “Sale & Pepe”.

“Un giardino attrezzato con giochi bimbi, per la partecipazione e condivisione della vita del paese – spiegano - Un ritrovo anche con la consueta Spaghettata del venerdì sera e la possibilità di utilizzare il barbecue per chi lo desiderasse. Per l’occasione intrattenimento e merenda per tutti i bimbi. Si ringraziano tutti i Soci partecipanti e la Direzione Comunale, che ci ha permesso di realizzare questo spazio per le famiglie”.