Tallia/Davi e Tonso/Blanc nel Campionato Biellese di doppio, FOTO

L’8° Campionato Biellese di doppio 5° Trofeo Cappellificio Biellese 1935 conferma i numeri importanti delle edizioni precedenti.

Giovedì 2 giugno sul percorso del Golf Club Cavaglià in perfette condizioni sono stati 116 i partecipanti (in rappresentanza di tutti i club locali GC Biella Le Betulle, GC il Mulino Cerrione, GC Tenuta Castello Cerrione, GC Ponte Cervo, GC Cossato e ovviamente Gc Cavaglià) che hanno animato la gara giocata sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (punteggio medal).

Nella classifica del lordo dopo il 2° posto del 2021 si sono imposti Giovanni Tallia/Gabriele Davi de Le Betulle (con uno brillante score di 64, -4 sul par del campo) lasciandosi alle spalle ad un colpo i campioni uscenti Simone Bucino/Paolo Schellino (Gc Cavaglià). Nella classifica del netto ha prevalso la coppia di casa composta da Daniele Tonso/Mauro Ariel Blanc (già vincitore nel 2016) con una carta di 58 (-10). Sul podio al 2° posto sono saliti Simona Rosazza Gianin/Davide Baroni (Gc Cavaglià) con 59 (-9), mentre terzi (anche nel lordo) Giulia Meggiorin/Giovanni Nicoletti (Gc Biella) sempre con 59. Prima coppia mista quella composta da Riccardo Della Marra/Maria Francesca Invernizzi (Tenuta Castello) con 60 (-8).

I premi speciali prevedevano i nearest to the pin della buca 9 e 12 e 15. La buca 9 l’ha firmata Rudy Sacca che ha messo la pallina a 55 centimetri. Nel nearest maschile della 15 è andato a segno Mauro Ariel Blanc con metri 1,55. Ma la migliore di tutti è stata Simona Rosazza Gianin che all’insidiosa buca 12 ha sfiorato la hole in one stoppando la palla a soli 2 centimetri.

Molto soddisfatti gli organizzatori per la riuscita della manifestazione e il gradimento dei partecipanti: <<Una bellissima giornata di golf. Malgrado i numerosi partecipanti tutto si è svolto regolarmente. Ringraziamento speciale al Cappellificio Biellese che ha premiato i vincitori con alcuni capi della sua collezione, Expi Atelier, Riseria Gianni Greppi e al Pro Shop Golf Cavaglià>>.

L'appuntamento è fissato ora per il 15° campionato di singolo che si svolgerà sul percorso del Gc Biella Le Betulle martedì 12 luglio, mentre sabato 27 agosto al Mulino di Cerrione si disputerà il 2° Campionato di doppio misto.