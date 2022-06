Stefano Pavignano designato in giuria al Giro Under 23

Stefano Pavignano, 28 enne di Occhieppo Inferiore, è stato designato come componente di giuria in moto al prossimo Giro d’Italia Under 23. La corsa rosa riservata agli under 23 partirà il prossimo 11 Giugno da Gradara, nelle Marche e terminerà dopo 7 tappe e aver toccato ben 5 regioni proprio nella nostra regione, a Pinerolo.

Per il giudice di gara Occhieppese è la sua terza designazione al Giro U23 dopo quella del 2019 e 2021. Nel suo palmarès vanta non solo questa prestigiosissima competizione, ma moltissime altre tra cui i Campionati del Mondo 2020 a Imola, 3 Campionati Europei di cui uno su Strada a Trento nel 2021 e due su Pista, La Tirreno-Adriatico, la Milano Sanremo, il UAE Tour e moltissime altre gare Internazionali e nazionali.



La sua qualifica di Commissario Nazionale Elite gli ha permesso anche di essere designato giudice di arrivo alla prossima edizione della classica delle “foglie morte” ovvero “Il Lombardia” a fine stagione.