Biella Motor Team al Rally della Valle d'Aosta

Domenica 5 giugno, a dieci anni di distanza dall’ultima edizione, si corre il Rally della Valle d’Aosta, una delle gare più apprezzate e cariche di storia del panorama rallistico italiano. La scuderia Biella Motor Team sarà presente con il navigatore Alessandro Rappoldi, al via con il numero 70 nell’affollata classe Rally4 al fianco di Giovanni Bausano su una Peugeot 208, stessa classe di Martina Decadenti che leggerà le note a Stefano Valieri, in gara con il numero 82 su un’altra vettura francese. Con il 135 c’è Veronica Gaioni, al fianco di Stefano Filisetti. Correrà con una Peugeot 106 Rallye di classe A6. In classe RSTB 1.4 Plus correranno invece Alessandro Paiola e Andrea Viola. La loro Fiat Grande Punto avrà il numero 146 e partiranno appena prima di Saverio Alessandro ed Eraldo Botto che sono iscritti in classe RS 2.0 con una Renault Clio RS.

Nello scorso weekend in provincia di Vicenza si è corso il Rally Campagnolo, prova di Campionato italiano rally auto storiche. Purtroppo la gara è stata interrotta dopo quattro delle otto prove previste per la morte di un pilota locale, a causa di un malore improvviso. Al momento dello stop Andrea Gibello in coppia con Lorenzo Pontarollo con la Ford Sierra Cosworth del 4° Raggruppamento erano ventiquattresimi assoluti e undicesimi di classe mentre Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo, Porsche 911 Carrera del 2° Raggruppamento, occupavano la cinquantaquattresima posizione assoluta, settima di classe. Già ferma, purtroppo, nelle prime battute la Autobianchi A112 Abarth di Maurizio Ribaldone e Guido Zanone.

Per quanto riguarda le auto moderne al Rally del Taro, seconda prova della serie IRC, in provincia di Parma, Massimo Lombardi ed Erika Bologna a bordo della loro Renault Clio Super 1600, pur con qualche problema nella scelta delle gomme a causa delle condizioni meteo, sono giunti terzi di classe S1600 – e trentunesimi assoluti – raccogliendo punti preziosi in ottica campionato. Però per Massimo ed Erika la “vittoria” più bella è stata prestare soccorso, con altri tre equipaggi, ad un Ufficiale di gara colto da malore durante la PS6. Un intervento fondamentale per la sua vita in attesa dell’arrivo del personale medico.