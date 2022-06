Antonella festeggia 25 anni di attività: oggi gestisce il salone Equipe 2 di Quaregna

Chi è della zona di Quaregna o frequenta da molti anni le attività situate accanto all’Esselunga, senz’altro avrà ben noto il salone di “Equipe 2”, gestito dalla solare Antonella e da tutto il suo staff. Quest’anno, la titolare, festeggerà un anniversario davvero unico: spegnerà, infatti, ben 25 candeline per festeggiare un quarto di secolo di attività.

Per capire come è nata la sua storia dobbiamo tornare indietro al 1986 quando, alla tenera età di 14 anni, è entrata nel mondo delle acconciature e dello stile dei capelli. Figlia d’arte - ereditando questa passione dal papà - Antonella ha sviluppato la sua dedizione e le sue capacità di parrucchiera frequentando corsi di formazione per poter essere sempre più esperta del mestiere. Il suo coinvolgimento è cresciuto tanto da portarla, a soli 16 anni, ad essere la responsabile tecnica delle colorazioni all’interno del salone di Emanuele Gulino, grande specialista noto del settore; a 17 anni inizia ad occuparsi anche del settore stilistico, ovvero della parte più pratica di realizzazione di taglio e piega.

“Lavorai per lui con una nota catena di franchising e lo ringrazierò sempre per avermi trasmesso i suoi valori ed avermi insegnato ad avere rispetto verso i clienti” racconta Antonella. “Mi ha inoltre permesso di frequentare l’Accademia Corani & Partners di Brescia, davvero eccellente nel settore”.

Dopo aver trascorso 11 anni accanto all’hair-stylist, nel 1997 decide di aprire (all’epoca in società con altre colleghe) il suo primo salone di parrucchieri a Biella chiamato “Equipe”, continuando la formazione nell’accademia di Brescia insieme al marchio Evos Parrucchieri. Alla fine del 2007 apre il secondo salone a Quaregna, “Equipe 2”, nel quale poi decide di stabilizzarsi facendolo diventare la sua unica attività: “Il salone è cresciuto moltissimo negli anni” racconta emozionata. “Sono sempre stata, e sono tutt’oggi, molto attenta alle nuove tecniche evolutive, sia nel campo tecnico-stilistico che in quello legato al mondo del marketing gestionale e della cura del cliente. È questo il segreto che mi ha permesso di raggiungere oggi la grande meta dei 25 anni di gestione”.

Il traguardo è stato raggiunto anche superando una pandemia e tante difficoltà, che negli anni sono state affrontate dallo staff di Equipe 2 grazie ad un ascolto attento delle esigenze delle clienti, rimanendo sempre al passo con i tempi. Molte cose sono cambiate in un quarto di secolo e, anche nella moda dei capelli, le scelte dei clienti hanno subito diverse variazioni; Antonella spiega che, rispetto ad un tempo, la moda oggi cambia molto più rapidamente; vent’anni fa, era tutto molto standardizzato mentre, oggi, ci sono mode e stili molto diversi tra loro, che si adattano benissimo ad ogni cliente, permettendo un’ampia versatilità. “Una volta l’incontro con il parrucchiere era un appuntamento settimanale fisso; ora non è più così, ma abbiamo notato che i clienti dedicano un’attenzione più accurata e minuziosa verso il benessere dei propri capelli, dedicandoci quindi più tempo”.

“Vorrei ringraziare tutti i clienti che hanno creduto - e credono tutt’oggi - nella mia professionalità e nel mio impegno” conclude Antonella. “Ringrazio il mio staff composto da Cinzia, Aurora e Federica, da poco diventata mamma, perché sono sempre cordiali, molto attente e mettono il cuore nel lavoro che fanno. Ringrazio, infine, la mia ex socia Vincenza con il quale ho condiviso l’inizio di questo bellissimo percorso e dal quale ho imparato molto”.

Per festeggiare il traguardo di “25 anni insieme”, Antonella ha realizzato un “coupon” di sconto da € 10 da utilizzare su due servizi a piacere, valido presentando questo articolo in negozio fino al 31 agosto 2022.Inoltre, sono sempre validi gli sconti: “Special Card Uomo” del 15% di sconto sul listino e “Special Card Junior e Studenti” del 20%, riservato agli studenti o ai ragazzi (anche non studenti) sino ai 20 anni.

Il salone, climatizzato e sanificato, si trova a Quaregna Cerreto (BI) in via Martiri della Libertà (di fronte ad Esselunga) ed è aperto, anche al lunedì, dalle 9:00 alle 18:00. Chiuso il mercoledì e la domenica.

Per informazioni: Tel. 015 9233097

Pagina Instagram: www.instagram.com/equipe2di_antonella