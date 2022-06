I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana, 3-4-5 giugno

Ecco i principali eventi in programma nel weekend del 3-4 e 5 giugno nel Biellese.



Venerdì 3:



- Biella, palazzo Ferrero. Presentazione del libro "ll cuore" di Bertilla Bertesina, copertina realizzata dai ragazzi del Liceo Sella. Ore: 17.



- Biella, diverse location (piazza del Monte, piazza Fiume, Via Italia e Municipio). Inizio dei festeggiamenti per i 100 anni della sezione biellese Alpini; serata musicale con cori. Ore: 20:30.



- Gaglianico, piazza della Repubblica. Prosegue “Gaglianico in musica” con il concerto della band “Simon and friends”. Ore: 21.



- Trivero, biblioteca comunale Centro Zegna. Venerdì letterario, Piera Mazzone presenta “Streghe, il mistero delle donne indomabili”. Ore: 21.



Sabato 4:



- Gaglianico, piazza della Repubblica. Party sport: giochi ed attività sportive libere. Ore: 10.



- Graglia, Santuario. Gara podistica “Due santuari Trail”. Ore: 12:30.



- Castelletto Cervo, sede Alpini. Festa di Fine anno. Ore: 14.



- Zumaglia, Municipio. Inizio della due giorni di “Giochi intercomunali”, giornata sportiva con attività. Ore: 15.



- Graglia, Santuario. Gara podistica “Due santuari running”. Ore: 16.



- Gaglianico, piazza della Repubblica. Prosegue “Gaglianico in musica”, serata di improvvisazione libera. Ore: 21.



Domenica 5:



- Zumaglia, Municipio. Proseguono i “Giochi intercomunali”, ”, giornata sportiva con attività. Ore: 9.



- Campiglia Cervo. Valle dell’acqua, mercatino ed inaugurazione mostra. Ore: dalle 09:30 alle 18; inaugurazione alle 14:30.



- Tollegno, villaggio filatura (ex Roxy Bar). “Attraverso Tollegno”, camminata. Ore: 09:30.



- Pralungo, oratorio. Festa di fine scuola. Ore: 10.



- Burcina. Liberazione Rapaci. Ore: 10:30.



- Morzano di Roppolo, via G.B. Bricherasio 2. Inaugurazione mostra fotografica "Immagini sovrane". Ore: 11.



- Occhieppo Superiore, palestra parrocchiale. Pranzo solidale con porchetta. Ore: 12:30.



- Donato, piazzola antistante Q8. Camminata con i propri cani. Ore: 15.



- Miagliano, anfiteatro all'aperto. Festival dell’ambiente e della sostenibilità. Ore: 17.



- Sandigliano, Relais Cascina Era. Sfilata Moda Arte e Bon Ton, “Primi colori d’Estate 2022”. Ore: 21.



- Gaglianico, piazza della Repubblica. Serata conclusiva di “Gaglianico in musica” con il tributo a Renato Zero. Ore: 21.