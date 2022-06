A Biella, Cento voci alpine per cento anni

Cori in piazza questa sera 3 giugno. La sezione A.N.A. di Biella, oltre a esser candidata ad ospitare l’Adunata nazionale 2024, quest’anno festeggia il proprio centenario di fondazione. E tra gli eventi in calendario c'è questa serata musicale in cui diversi cori del territorio, alpini e non, proporranno piccoli concerti nelle vie del centro di Biella.

Le realtà corali interessate si raduneranno alle ore 20.30 in alcune zone prospicienti la zona della manifestazione ove eseguiranno autonomamente alcuni brevi canti del loro repertorio, prima di raggiungere la piazza antistante la Cattedrale di Biella con loro arrivo previsto intorno alle 21.30.

I cori che prenderanno parte alla manifestazione sono in PIAZZA DEL MONTE il Coro biellese La Campagnola – La Piuma – Voci insieme, in PIAZZA FIUME Cesare Rinaldo – Coro 100%misto; in VIA ITALIA, angolo Via Orfanotrofio, portici; Amici del canto di Graglia – Cantori di Camandona, sotto il MUNICIPIO portici il Genzianella Città di Biella – Noi Cantando, in VIA ITALIA, tra Via XX Settembre e Piazza Santa Marta La Ceseta – Corale Casapinta. La chiusura è affidata al Coro dei Cori e Cento Voci Alpine per Cento Anni.