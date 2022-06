Buon compleanno Alpini, a Occhieppo Inferiore il gran finale di Aprile in Musica

Il gran finale di “Aprile in Musica”, rassegna occhieppese ormai giunta alla quindicesima edizione, è dedicato agli Alpini, in occasione del 150° Anniversario di Fondazione di questo Corpo Militare.

La Filarmonica Occhieppese, nella serata del tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica, offrirà al pubblico una suggestiva esibizione incentrata sulle tappe più significative della storia di questo gruppo, considerato “custode della memoria ed esempio di solidarietà”. L'appuntamento è per stasera, venerdì 3 giugno, alle 21 presso la piazza comunale (in caso di maltempo, il concerto si terrà presso la chiesa parrocchiale, con obbligo di mascherina FFP2). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.