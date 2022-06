Fine settimana ricco di eventi a Miagliano con gli Amici della Lana

Un fine settimana fitto di eventi quello di Miagliano in cui le attività del Comune per La Valle dell’acqua e quelle dell’associazione Amici della lana aps per Wool Experience, si intersecano sia il sabato che la domenica con passeggiate, mostre, laboratori e performance musicali.

Il programma Wool Experience grazie al contributo di Fondazione CR Biella aprirà la stagione della Rete Museale Biellese al Lanificio Botto e villaggio operaio, ed è creato dal Direttivo e da Manuela Tamietti in accordo con numerosi partner. La rassegna andrà avanti fino a settembre- ottobre e avrà con una ricchissima programmazione che comprenderà molte attività, si parte il mese di giugno con passeggiate, visite guidate, laboratori, Benessere&Benstare, passeggiate con l’autore e, a fine mese un Amleto in versione sensoriale. https://www.amicidellalana.it/wool-experience-2022/

Si inaugurerà nel fine settimana del 4-5 giugno la mostra esperi-menti di Federico De Cosmo e Tommaso Ciabatti coordinati da Nicolò Vinetti. Gli esperi-menti comportano solo una buona dose di improvvisazione e di partecipazione. Non solo occhi per vedere ma sensi all’erta per mettersi alla prova contribuendo attivamente alla creazione dell’opera, per divenire così parte integrante dell'avventura. I due giovani artisti Ciabatti-De Cosmo, laureati in filosofia e con la passione per l’arte pittorica, (https://www.amicidellalana.it/wp/wp-content/uploads/2022/05/Ciabatti-e-De-Cosmo-per-esperi-menti.pdf) ci proporranno due laboratori: uno per ragazzi e uno per adulti.

Sabato 4 giugno, dalle 15 alle 19 in collaborazione con Storie di Piazza APS la mostra esperi-menti incontra il progetto Empati-care, permettendo la creazione uno spazio di condivisione interamente dedicato agli adolescenti, dai 12 anni: un laboratorio in cui la visione di alcune scene di film permetteranno un libero confronto e l’immersione in un laboratorio di pittura energetica con tecnica ad acquerello, per canalizzare, valorizzare e comprendere le proprie energie. Il progetto Empati-care, (https://www.amicidellalana.it/wp/wp-content/uploads/2022/05/PROGETTO-EMPATI-CARE.pdf) nasce da un gruppo di donne, psicologhe e mamme, e da una necessità impellente: quella di donare ai ragazzi gli strumenti per ritrovare la serenità che è propria della loro età, dopo due anni in cui il tempo si è fermato per noi e per loro. Il progetto vuole porsi l’obiettivo dell’ascolto e dell’accoglienza senza discriminazioni aprendosi al confronto attraverso forme di arte, teatro, musica pittura ma anche sport, yoga, meditazione. (curricola: https://www.amicidellalana.it/wp/wp-content/uploads/2022/05/Curricola-Rando-Ghioldi-Barazzotto.pdf) Per informazioni e iscrizioni: Francesca 366 152 5767

Il 5 giugno si apre dunque con l’inaugurazione della mostra e anche con una presentazione speciale del videoclip My Wool creato da Amici della lana, la canzone dedicata alla lana scritta e interpretata da Simona Colonna con la collaborazione di Nigel Thompson. Il video realizzato con il contributo di Fondazione CR Biella, Unione Industriale Biellese, Cubit case di montagna è girato nel Biellese, Miagliano, Campiglia, Rialmosso, Valdengo, lungo il Cervo e con ampi scorci di fabbriche e paesaggi biellesi con la regia di Maurizio Pellegrini. A seguire percorso di visita della mostra e alle h. 16 laboratori di pittura fuori dall’ordinario per gli adulti, che trascendendo la dimensione artistica, abbracceranno una dimensione meditativa. Un vero e proprio esperimento, quindi, che coinvolge tanto lo spirito e l’interiorità quanto il corpo e i suoi dintorni. Prenotazioni: 351 8862836 Per concludere la giornata del 5 giugno arriva anche un premio al Comune di Miagliano per la giornata mondiale dell’ambiente, conferito dall’associazione Onda Verde per la Rigenerazione Urbana, alle h. 17, a seguire passeggiata e concerto. www.amicidellalana.it amicidellalana@gmail.com,