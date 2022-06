Cossato, il Liceo diventa “Scuola ambasciatrice dell’Unione Europea”, FOTO

È un comune che guarda oltre confine quello di Cossato che nella giornata odierna, venerdì 3 giugno, ha ospitato, presso la sede del Liceo del Cossatese e Valle Strona, la “festa dell’Europa”. L’evento ha come presupposto un’iniziativa promossa dall’Unione stessa che ha coinvolto le classi 3D e 3E dell’indirizzo linguistico e si è svolto alla presenza dell’europarlamentare Pietro Fiocchi.



Per la durata di un anno gli studenti hanno impiegato le ore di educazione civica per informarsi e seguire gli sviluppi del panorama europeo, dando in seguito vita ad un sito (https://sites.google.com/liceocossatese.it/ambasciatori-cossato) e ad un profilo Instagram a tema (https://www.instagram.com/ambasciatoricossato/) con aggiornamenti e notizie sulle istituzioni europee.



Il progetto è valso alla scuola il riconoscimento come “Ambasciatrice dell’Unione Europea” e agli studenti è stato conferito, singolarmente, il medesimo titolo. Ad aprire la conferenza è stata la dirigente scolastica Tiziana Tamburelli: “Oggi è la festa dell’Europa – introduce Tamburelli -, è l’evento finale del percorso ma non conclusivo perché il progetto proseguirà. I giovani sono diventati i protagonisti della diffusione della cultura europea.”



Ha poi preso la parola il sindaco di Cossato, Enrico Moggio: “Ho fatto parte della prima classe quando il Liceo è stato aperto – racconta il primo cittadino – e vedere oggi la mia scuola diventare così importante è fonte di grande soddisfazione”. Tra i presenti anche il presidente della provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo: “Avete una possibilità che la mia generazione ha solo intravisto – dichiara Pralungo rivolgendosi a ragazzi e ragazze – che è quella di conoscere l’Europa da studenti e contribuire a migliorarla”.



Al termine della giornata alla scuola è stata consegnata la targa con il titolo di ambasciatrice mentre, ai realizzatori del progetto, è stato consegnato un attestato.