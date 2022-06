A Masserano sulle tracce di san Teonesto, dal palazzo dei Principi alla sua chiesa FOTO

Anche la compagnia Teatrando, affezionata a Masserano, dove ha già proposto diversi spettacoli valorizzandone scorci e storia, partecipa agli eventi organizzati per presentare i recenti restauri che hanno interessato l’antica chiesa di San Teonesto, ormai sconsacrata e destinata a diventare un museo della memoria.

Sabato 4 e 11 Giugno, la compagnia diretta da Paolo Zanone, in collaborazione con il Polo Museale Masseranese che ha promosso l’intervento di recupero dell’edificio, presenterà “Passo dopo passo alla ricerca del Santo Cavalier Teonesto”, uno spettacolo itinerante che partirà dal Palazzo dei Principi e, dopo aver attraversato l’antico borgo medievale, giungerà alla ex chiesa di San Teonesto.

Protagonisti del percorso saranno proprio San Teonesto e la sua chiesa. Gli attori coinvolgeranno i partecipanti in una visita intervallata da scene teatrali in cui, come consuetudine, si giocherà, tra il serio e il faceto, sulla storia dell’edificio e sulla biografia del Santo. Paradossalmente, sono state proprio le scarse e contraddittorie notizie su San Teonesto a ispirare in modo particolare i componenti della compagnia che hanno scritto i testi.

Guidati dalle “Sorelline di San Teonesto”, figure appartenenti una congregazione tutta femminile e particolarmente devota al Santo, pura invenzione teatrale, i partecipanti visiteranno subito le sale del palazzo, dove sono conservate statue e arredi sacri che facevano parte dell’antica chiesa, e dove si trovano anche una statua e un dipinto Settecenteschi che ritraggono San Teonesto. Seguiranno divertenti incontri con due improbabili personaggi del luogo, dai quali si apprenderanno altre curiosità, e con quattro “creativi”, che presenteranno i rispettivi straordinari progetti per il futuro utilizzo della chiesa restaurata. Si raggiungeranno infine il sagrato e la chiesa con relativo convento, dove saranno i fantasmi del suo passato a prendere la parola.

In entrambe le serate lo spettacolo sarà proposto con partenza dal Palazzo dei Principi ogni 20 minuti, dalle 20.10 alle 21.50.

Ingresso: 10 euro (intero), 5 (ridotto per bambini dai 6 ai 14 anni)

Prenotazioni: 345.5126696 oppure associazionedonbarale@gmail.com.

INTERPRETI

Laura Antoniotti, Federica Caligaris, Fiorella D’Ostuni, Stefano Garbaccio, Ilaria Gariazzo, Monica Iovine, Patrizia Latini, Artemisia Loro Piana, Giuseppe Marrone, Graziella Panetta, Sofia Parola, Pietro Raco, Edoardo Ramasco, Veronica Rocca,

Paolo Zanone, Annalisa Zini.

LE SORELLINE DI SAN TEONESTO

Grazia Canevarolo, Andreana Ceresa, Rosalba Contaldo,

Patrizia De Alberti, Luisella Gracis

Impianto luci e fonica: Mario Chiamenti

Prodotto da ARS Teatrando