Cirio in visita a "Candelo in fiore", Gelone e Bonifacio: "Candelo ha parlato di sé"

Ad accogliere l’arrivo della delegazione piemontese oggi 3 giugno a Candelo sono il sindaco Paolo Gelone con l’amministrazione comunale e il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio con i membri del direttivo.

“E’ una promessa mantenuta, sperava di riuscire ad esserci all’inaugurazione ma i vari impegni non lo avevano consentito. La visita del Presidente, per la nostra città e per tutto il territorio, è sintomo di crescita e fa sperare in un futuro roseo, uno stimolo per tutti coloro che come noi operano per lo sviluppo del turismo nel nostro territorio biellese” afferma soddisfatto il presidente della Pro Loco di Candelo Cristian Bonifacio. “Un ringraziamento speciale al consiglio regionale e a tutti rappresentanti biellesi della Regione Piemonte per averci aiutato nell’ottima riuscita di questo Candelo in Fiore”.

Entusiasta della visita il sindaco Paolo Gelone “La nostra amministrazione è estremamente grata al presidente e ai componenti della sua maggioranza che hanno voluto visitare il nostro amatissimo Borgo, in questo periodo addobbato con meravigliose installazioni florovivaistiche per Candelo in Fiore 2022. Il presidente ha apprezzato molto il nostro borgo medievale ed in particolare gli allestimenti floreali e gli abbiamo mostrato il primo step del nostro progetto di rilancio turistico “Ready to Jump” che ha valutato estremamente piacevole ed istruttivo. La mia amministrazione crede nel lavoro sinergico con altre istituzioni e la Regione ha un ruolo principe nell’attività di rilancio del nostro Piemonte.”

Il capogruppo degli Alpini di Candelo Alberto Ferraris, anch’egli presente, ha invitato il presidente Cirio all’interno della sede locale ed ha poi mostrato l’installazione floreale, progettata da Danila D’Alessandro e Alberto Pezzin e con all’interno un vecchio telaio a navetta concesso da Andrea Casoni, che la Pro Loco ha voluto dedicare alla candidatura di Biella per l’adunata 2024.

Il presidente Cirio ha fatto i complimenti all’amministrazione per l’ordine, la cura e per la gestione del paese.

Concludono Bonifacio e Gelone: "Candelo ha parlato di sé attraverso la bellezza del suo borgo, l’estro della sua creatività, la cortesia e il profondo spirito di accoglienza."