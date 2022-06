Candelo per tutti, Veronese: "E la scuola montessoriana?"

I lavori del Consiglio hanno poi trattato argomenti economici di interesse immediato. Per prima cosa sappiate che sono stati stanziati € 27.400,00 per comprare una spazzatrice (il mezzo che pulisce le strade per intenderci), lavoro che oggi fa e continuerà a fare anche SEAB spa. L’Amministrazione difatti vuole un mezzo “tutto suo”, che guiderà (con aggravio di costi per le casse comunali) un cantoniere e che vedremo spesso all’opera - guarda caso - in piazza Castello e nelle vie poco più in là (Attenzione alle auto in sosta quindi!). Ai Candelesi quindi nessuno sgravio nella tariffa rifiuti SEAB spa.

L’Amministrazione di Candelo, Comune che non ha un Asilo Nido e non ha uno scuolabus, non si smentisce, prevalgono ancora le dinamiche turistiche a danno di famiglie e bambini. A proposito di SEAB spa ... , si rallegrino tutti i Candelesi del NUOVO aumento della tariffa, in media del 2,4% (a seconda del tipo di utenze è tra 1,9% e 3%) per un servizio sempre uguale. Ultimo argomento è l’acquisizione a patrimonio immobiliare comunale di Villa Clara Albertini Vigliani, per capirci, la scuola Montessori di via Marconi. IPAB, l’ente che l’ha in carico, la deve dismettere, il Comune è vincolato a destinarla ad asilo essendo un lascito (“sia asilo dei bambini poveri” disse la testatrice). OCCASIONE D’ORO per riportare il Nido a Candelo? No. L’Amministrazione NON ha questa intenzione, confermando che ATTENZIONE e RISORSE vanno in questo mandato elettorale SOLTANTO al turismo. C’è anche la grossa incognita della Regione, che potrebbe non consentire la prosecuzione della scuola montessoriana nelle more del bando di gara per una nuova aggiudicazione, quindi, nel breve/medio termine potrebbe, se non cadere, come accade spesso ai beni pubblici Candelesi (vedasi le condizioni del laghetto di pesca a quasi 2 anni dalla fine della precedente gestione) in uno stato di abbandono e degrado, quanto meno generare costi indeterminati e indeterminabili".