Candelo, il consiglio premia gli studenti del Liceo Sella

Martedì 31 maggio, prima della seduta consiliare, sono stati premiati il liceo artistico per il completamento del murales presso piazza Marinai d'Italia e i volontari dell’Associazione “Anziano è Bello” e dell’Associazione “Primavera” per il servizio di consegna pasti a domicilio che hanno svolto. L'assessore all'istruzione Gabriella Di Lanzo, a nome dell'Amministrazione Comunale, ha così voluto ringraziare le studentesse e gli studenti, oltre al corpo docenti che hanno realizzato il grande murales in Piazza Marinai d'Italia, dal nome "Una volta c'era il mare".

"Si tratta di un'opera d'arte che vede l'utilizzo di tecniche diverse: dal dipinto al bassorilievo, dal mosaico alle materie plastiche in rilievo, con la quale gli studenti sono riusciti ad esprimere la loro creatività, regalando un'opera di grande valore che resterà per tutti i Candelesi e della quale devono andare orgogliosi".

Continua Selena Minuzzo, assessore alle politiche sociali spiegando l'importanza del contributo dato dalle due associazioni al servizio di consegna a domicilio: "Già da diversi anni il servizio di consegna dei pasti a domicilio è svolto in settimana dagli operatori del Servizio Sociale territoriale, mentre al sabato la consegna dei pasti avviene grazie alla disponibilità dei volontari dell’Associazione “Anziano è Bello” e “Primavera”.

La consegna a tutti i volontari di una pergamena è un modo per ringraziarli per il prezioso lavoro che hanno svolto dedicando il loro tempo per rispondere ai bisogni di alcuni cittadini più fragili. Ad oggi il servizio svolto dai volontari è sospeso, a causa della passata pandemia e delle normative vigenti che hanno impedito di proseguire, ci auguriamo possano tornare presto".

La seduta consiliare si è poi aperta ed ha visto fra i principali punti all'ordine del giorno due variazioni di bilancio, come spiega Lorena Valla, assessore alle finanze: "Nel Consiglio comunale di martedì 31 maggio sono state approvate due variazioni. Si è deliberato la destinazione di quota parte dell'avanzo 2021 sia libero che con destinazione vincolata agli investimenti, ad integrazione della variazione approvata contestualmente al rendiconto di gestione di fine aprile. Sono stati stanziati in parte corrente come spese con caratteristiche “una tantum” 7.000,00 euro per un accordo quadro di interventi straordinari per la segnaletica stradale; 4.000,00 euro per la segnaletica del percorso verde in Baraggia, 3.500 euro per la pubblicazione di un racconto per ragazzi legato al personaggio di Ruetto, la mascotte del Ricetto. In parte capitale, variazione che si somma agli investimenti programmati nella precedente variazione che ricordiamo ammontanti ad euro 327.000,00 di interventi pubblici, 37.400,00 euro per completamento di opere fognarie e smaltimento acque bianche in area PEEC di Via Fiume, 70.000,00 euro per allestimento secondo e terzo lotto di impianti interattivi all’interno del Borgo in linea con gli obietti di progetto di sviluppo turistico Ready to Jump."Continua Gabriella Di Lanzo, che in giunta ha anche la delega ai rifiuti": "Il pef Tari ha avuto un aumento già programmato dal piano concordatario di Seab che è in atto e che tutela creditori e dipendenti. Aumento concordato per il 2.6% ma che siamo riusciti a mantenere dell'1.4%"

In chiusura di seduta è stata poi data risposta all'interpellanza del gruppo di minoranza Candelo Città Possibile sulla comunicazione ministeriale di revoca di alcuni finanziamenti statali per alcuni progetti arrivata a molti Comuni italiani. Assessore Ansermino: "Si è trattato solo di un avviso di avvio procedimento che dava ai Comuni interessati tempo per correggere eventuali errori procedurali nella banca dati. Candelo ha subito effettuato le opportune verifiche e ora tutto risulta corretto, il nostro Ente non dovrà restituire nulla. Nessun finanziamento sarà revocato, l'Ente infatti ha sempre avviato i lavori entro il termine di scadenza (15 settembre di ogni anno). Tra l'altro senza mai godere delle deroghe concesse sia per annualità 2020 che 2021."