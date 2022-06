La pioggia ferma la “Marcia dell’arte e dei giovani fra le panchine rosse” a Biella, FOTO e VIDEO

Tutto era pronto per la “Marcia dell’arte e dei giovani fra le panchine rosse” organizzata dal tavolo delle Panchine rosse, in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore di Biella e l’Opificio dell’Arte di Biella, oggi 3giugno 2022.

Il ritrovo alle 9 c'è stato alla prima panchina, ma alla seconda tappa in piazza Martiri il corteo ha dovuto rinunciare per la pioggia, si è sciolto e l'appuntamento è stato rimandato a settembre. Secondo gli organizzatori erano previste altre due tappe, una ai Giardini Zumaglini e un altra agli Arequipa.

Presenti con gli studenti anche il Prefetto di Biella Franca Tancredi, l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone e Ilaria Sala, presidente dell'associazione Non Sei Sola.

"Nonostante i grandi sforzi fatti sul piano della repressione della violenza contro le donne - ha affermato prima della partenza della Marcia il Prefetto Franca Tancredi - questa continua ad assumere proporzioni inquietanti. Per il Ministero dell'Interno sono oltre il 50% le donne che hanno perso la vita in Italia negli ultimi tre anni per mano di famigliari".