Caro benzina, in salita i prezzi dei carburanti anche nel Biellese

Prezzi dei carburanti in forte risalita anche nel Biellese. Tanti cittadini hanno notato con amarezza il balzo in avanti dei listini che, in alcuni casi, sfiorano i due euro al litro, specialmente per la benzina. Il diesel sembra attestarsi generalmente tra gli 1,825 e 1,859. Anche se, in alcune pompe, si notano ancora prezzi più contenuti.

Ma molti si domandano: per quanto tempo sarà così? Simili prezzi si stanno riscontrando anche nelle province vicine e cresce tra la popolazione una palpitante preoccupazione. Sono durati dunque ben poco gli effetti del taglio alle accise voluto dal Governo nei mesi passati, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, per limitare la corsa verso l'alto dei prezzi.

Completata la discesa a quota 1,7 infatti, tutti i distributori hanno ripreso a salire verso l'alto. E manca ancora l'effetto sulle sanzioni applicate al petrolio russo ma dallo stesso esecutivo si apre ad un nuovo intervento. È stata proprio Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria all'Economia, parlando sulle reti Rai a definire "molto probabile" una nuova misura. "Prezzi più alti aumentano anche l'Iva e quindi il gettito nelle casse dello Stato. Noi vogliamo utilizzarlo per abbassare le accise e calmierare il prezzo dei carburanti".