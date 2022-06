Candelo in Fiore a sostegno della candidatura di Biella per l’adunata nazionale degli Alpini

Candelo in Fiore a sostegno della candidatura di Biella per l’adunata nazionale degli Alpini. Lo si evince dalla suggestiva aiuola creata all’interno del Ricetto, dove è stato posizionato uno storico telaio, dal peso di 30 quintali, utilizzato in passato per la produzione di divise e cappelli delle nostre penne nere.

Al di sopra, un manifesto che ritrae il Monte Rosa (e evidenzia lo stretto rapporto tra la montagna e gli Alpini); a lato, invece, 5 cipressi a rappresentare i primi cinque alpini “andati avanti” nella storia e un cuore con al centro un cappello alpino.

“Non possiamo non ringraziare l’azienda che ci ha fornito il macchinario e la collaborazione del gruppo Alpini di Candelo per l’aiuto fornito nelle fasi di posa e installazione – commentano il sindaco Paolo Gelone e il presidente Cristian Bonifacio – Un grande lavoro di squadra. Ma è anche il segno tangibile di chi vuole raggiungere un obiettivo comune che si chiama adunata. Realizzarla nel nostro Biellese, significherebbe portare enormi benefici sul territorio sotto tanti punti di vista. Candelo in Fiore c’è e sostiene i nostri Alpini”.