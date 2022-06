Torino è pronta: al via sabato gli Special Olympics, da Biella 100 atleti

"#TORniamoINcampO": è questo il claim scelto per rappresentare al meglio i molteplici significati dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics in programma dal 4 al 9 giugno 2022.

Le discipline sportive incluse nel programma sono 20, molte delle quali caratterizzate dallo Sport Unificato coinvolgendo nella stessa squadra Atleti con e con e senza disabilità intellettive. A dare ufficialmente il via ai XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino 2022 sarà però la Cerimonia d'Apertura (a ingresso libero e gratuito), in programma domenica 5 giugno alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

L'evento seguirà il protocollo olimpico, iniziando con la sfilata delle delegazioni e proseguendo con il giuramento dei giudici e degli Atleti: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Quando risuoneranno queste parole sarà la volta di uno dei momenti più emozionanti della serata: l'ingresso nello stadio della torcia simbolo di pace e speranza, scortata da un Atleta e un Atleta partner, con l'accensione del tripode.

Nel corso della serata non mancheranno momenti di musica e spettacolo, così come i saluti istituzionali, con la presenza della cantante Arisa in qualità di ospite d'onore.

I nostri cento atleti Biellesi, che raggiungeranno con grande emozione Torino nelle prossime ore, saranno coinvolti nelle seguenti discipline: atletica, pallavolo, nuoto, golf, calcio, bowling, bocce e rugby. Charlie Cremonte, direttore S.O. regionale e Susanna Rovere, direttore S.O. provinciale, commentano: “Siamo emozionati più di loro, dopo tanta attesa è arrivato il momento. Torniamo nelle palestre e sui campi per vivere esperienze uniche dopo due anni di emergenza sanitaria. I nostri ragazzi sono un esempio meraviglioso di quanto sono in grado di coinvolgerci ed emozionarci, svolgono un lavoro incredibile di sensibilizzazione. Lo sport con loro è veramente portatore di valori straordinari. I Giochi avranno un ruolo importante su molti fronti e speriamo possano portare anche un messaggio di pace e di solidarietà. Un grande bocca al lupo ai nostri ragazzi!”

L'elenco degli atleti biellesi (con i rispettivi tecnici):

Sono Carando Alessia, Confortino Denny, Conti Marco, Farina Alessandro, Ippolito Daniela, Morgante Gioele, Santambrogio Elia e Viale Silvia per l'Atletica; Abate Giuseppe, Bisicchia Giovanni, Bitossi Carlo, Bonadeo Marco, Buffa Jacopo, Canepa Serenella, Della Montà Danilo, Fazzini Mriko, Frencia Enrica, Gugliermina Luciano, Lacognata Federico, Lacognata Rino, Maffeo Paola, Maino Luciano, Mancin Beatrice, Martinetti Giulia, Moregola Monica, Mosca Susanna, Penolazzi Federica, Rondo Alessandro, Tomasoni Davide, Vella Rosario e Scantamburlo Mara per le Bocce; Buscaglione Alessandro, Cadoni Roberto, Giarramita Giandomenico, Guerretta Daniele, Maiorano Francesco, Manchisi Marco, Schiapparelli Giorgio, Serafin Stefano e Siletti Riccardo per il Bowling; Carra Fabio, Cremonte Lorenzo, Cremonte Martino, Cremonte Nicolò, Cremonte Samuele, Delledonne Tommaso, Grecchi Amit, Manavella Matteo, Mangano Alessandro, Martescu Roberto, Perrone Gaspare, Perrone Vito, Prencipe Emilio, Trombetta Michele e Crispo Barbato Davide per il Calcio;Per il Golf Capra Marco, Merlo Raffaella e Rulli Alessio; Ambrosini Debora, Barioglio Samuele, Bocca Lorenzo, Ferraro Andrea, Ferraro Fogno, Federica Fusco, Lorenzo Grigatti, Tommaso Marangone, Marco Sala, Alberto Seffusatti, Andrea Spezzano, Spezzano Antonino, Tiepolo Filippo, Tricerri Stefano e Sellone Roberto;Cerruti Enrico, De Pieri Luca, Lazzarotto Mattia, Mares Arianna, Mares Aurora, Perona Simone, Pintabona Rosario, Pizzamiglio Roberto, Siciliano Alessia, Vallera Martina, Vicario Stefano, Zanellato Elia e Sellone Emanuela per Pallavolo;Barbero Vignola Giulio, Capizzi Gioele, Caruso Simone, Dalla Torre Davide, De Bacco Simone, Foglio Andrea, Foglio Bonda Giacomo, Gaida Adelaide, Iuliano Miriam, Longo Guglielmo, Marchini Stefano, Nalin Silvia, Palmieri Giacomo, Pera Michele, Vignacci Andrea, Vignacci Luca, Zulato Daniele e Manuel Gremmo per il Rugby.