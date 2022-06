Tanti premi e percorsi per tutti alla Stracerrione di Claudio Canatone

Tornano le proposte podistiche di Claudio Canatone, questa volta in collaborazione con il circolo San Benedetto di Vergnasco e il G.P. Alicese: la manifestazione in oggetto sarà la Stracerrione, camminata ludico motoria di 5,3 km di venerdì 8 luglio. Dopo il ritrovo delle ore 18, presso la sede del circolo in via J.F. Kennedy 1 a Vergnasco, verrà il momento della partenza del gruppo dei bambini fino agli 8 anni, su un percorso di 700 metri, mentre i bambini di dai 9 ai 12 anni si cimenteranno su un percorso di 1 km. Quota di iscrizione di 3 euro e premi per tutti.



Gli adulti partiranno invece alle ore 19:45 per i già citati 5,3 km che consistono in due giri del tracciato. Iscrizione 8 euro con pacco gara per questa categoria. Inoltre, è previsto un omaggio per le prime 36 donne iscritte.



Al termine verranno premiati i migliori arrivati m/f e verranno estratti a sorte oltre 30 premi di valore e non, tra questi: televisore; stampante; catene macchina; frullatore; scopa elettrica; radio; cassa karaoke grandi; vaporiera; scarpe running; pesa persona; portabile speaker; guanciale e molto altro. In concomitanza con la gara di Alice Castello del 6 luglio, per chi si piazzerà nei primi 10 assoluti, ci sarà un premio extra.



Per info: Canatone Claudio - 366.4159654.