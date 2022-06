Italiano motocross AMA FMI 2022: Gasparini subito a podio

Il pilota del Team CMR di Cossato conquista un fantastico podio alla prima prova del campionato e si colloca terzo nella classifica Expert MX2. Con la trasferta marchigiana è iniziata la stagione nazionale per i piloti del CMR di Cossato che, con la sola eccezione di Alberto Pavesi, si è presentato al gran completo. Per la categoria Rider MX2 i due giovani motorizzati 125 Giovanni Barboni e Giovanni Gaetani si sono qualificati rispettivamente 39° e 36°.



Al via di gara 1 Gaetani chiude il primo giro in 37° posizione per poi rimontare fino alla 34°. Barboni scatta invece 35° ma mentre era in risalita verso la 34° posizione perde il controllo della moto e cadendo ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dalle gare alcuni mesi. Nella seconda manche al via solamente Gaetani che con una migliore partenza scatta in una ottima 20° posizione e andrà poi a chiudere al 32° posto. Per lui un 32° posto assoluto mentre Barboni, nonostante la sola prima manche, raccoglie i punti del 37° posto. Nella categoria Expert MX2 si qualificano nella finale A Gasparini (13° tempo) e Moretti (30° tempo) mentre si qualifica nella B Dionisio (20° tempo). Dionisio al via di gara 1 B scatta 19° ed inizia a rimontare fino alla 16° posizione per poi chiudere 17°. In gara 2 invece con una miglior partenza scatta 8° e va poi a chiudere 13°. Con questi risultati conclude la sua gara al 53° posto assoluto.



Nella finale A gara 1 scatta 16° Gasparini mentre Moretti viene coinvolto in una caduta al via che lo costringerà a ripartire tra le ultime posizioni. Per Gasparini inizia subito una bella rimonta che giro dopo giro lo vede risalire fino alla quarta posizione. Moretti invece, nel tentativo di recupero viene nuovamente coinvolto in una caduta con alcuni avversari compromettendo così la sua gara che chiuderà in 37° posizione. Nella seconda manche una migliore partenza di entrambi i piloti: Gasparini parte quarto mentre Moretti chiude il primo giro in 18° posizione. Ottimo il ritmo gara di entrambi: Moretti risale il gruppo con una splendida rimonta che gli consentirà di chiudere 8°; Gasparini conquista prima la terza posizione, poi la seconda e sul finale di gara raggiunge il leader della corsa provando anche il sorpasso durante l’ultimo giro e chiudendo secondo assoluto. Moretti chiude quindi 18° assoluto mentre Gasparini ottiene il suo primo podio nazionale con il 3° posto assoluto.



I ragazzi del Team CMR torneranno in pista domani sul tracciato di Malpensa (Gasparini e Moretti per il regionale Fast Mx2) mentre tutto il team al completo questo weekend sarà a Lesignano de Bagni (PR) per la seconda gara del Campionato Italiano AMA FMI 2022.



Tutti i risultati delle gare del team CMR si trovano su mgmtiming.it e sul sito www.fxactionmagazine.it



Il video della gara di Italiano su https://federmoto.tv/content/435/