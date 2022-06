Ippon 2, buone prove ai Campionati Italiani Juniores

Al PalaPellicone di Ostia, il 21e 22 maggio, si sono svolti i Campionati Italiani Juniores di karate FIJLKAM a cui hanno partecipato i migliori atleti d’Italia di età compresa dai 16 ai 17 anni suddivisi per categorie di peso. Soddisfatto il D. T. Feggi dei cinque Juniores della Ippon 2 presenti che hanno dimostrato di competere alla pari in un contesto di avversari esperti e di alto livello tecnico.

Il risultato migliore è stato raggiunto da Alessio Durante che si è classificato 7° nella numerosa categoria dei 76 kg disputando cinque combattimenti. Durante ha condotto una gara molto avvincente: dopo aver vinto 2 combattimenti, ha perso il terzo incontro per 1/0 contro l'atleta che è andato in finale. L’atleta biellese è stato ripescato, ha proseguito il suo percorso e, dopo aver vinto il quarto incontro, nel successivo ha combattuto testa a testa con il forte atleta bresciano Pezzotti, subendo la tecnica del 3/3 proprio all'ultimo secondo.

La vittoria, quindi, è stata assegnata all’avversario, come da regolamento, per aver ottenuto la prima tecnica valida e purtroppo per Durante è sfumata la possibilità di giocarsi la finale per il terzo posto. Buone prove anche per Cristina De Rosso che, nella categoria 53 kg, formata da atlete di altissimo profilo, ha svolto tre combattimenti; Giulio Giacobbe, 50 kg, dopo due combattimenti ha perso con l'atleta che si è classificato terzo. Ludovico Iacazio, 68 kg, si è fermato al primo incontro come Nisserine Boussaid, 53 kg, alla sua prima esperienza in campo Nazionale.