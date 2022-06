Con l’assoluto di Luca Rossetti il rally del Taro è di Biella Corse

Grande risultato per Biella Corse al Rally Internazionale del Taro, seconda prova dell'International Rally Cup (IRC) 2022, con la vittoria assoluta di Rossetti-Fenoli.

Al Rally Storico Campagnolo, chiuso anzitempo per un tragico evento, giungono al traguardo anche Caporale-Bagatello.

Rally Internazionale del Taro

Prima uscita con le insegne Biella Corse e primo risultato utile per Luca Rossetti.

Al 28° Rally Internazionale del Taro, infatti, dove l'ex campione italiano ed europeo ha corso con il navigatore Manuel Fenoli su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5-Rally2) preparata dal Lion Team di Andrea Minchella, Rossetti ha conquistato d’imperio il primo posto assoluto, riscattando così il risultato negativo (ritiro nel terzo tratto cronometrato) del Trofeo Maremma, prima gara dell’IRC 2022. Rossetti-Fenoli hanno infatti conquistato il vertice della classifica al termine della terza prova e sono rimasti in testa alla gara fino al termine, aumentando, speciale dopo speciale, il proprio vantaggio.

“Sono felicissimo” commenta il “Team Manager” di Biella Corse, Alberto Negri. “Luca è partito cauto ma poi, conquistata la vetta, non ha mollato un colpo. Grande! E ora, ancora più motivati, andiamo a Bibbiena per la terza prova della stagione!”

Entusiasta anche il preparatore, Andrea Minchella: “Luca e io, oltre a essere amici, collaboriamo da anni ed è un pilota che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Ringrazio anche i miei tecnici per l’ottimo lavoro svolto e ora … sguardo rivolto al Rally del Casentino”.

Buona la gara anche di Simone Goldoni ed Eric Macori, al via con un’altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5-Rally2), preparata dalla P.A. Racing di Alessandro Perico.

Hanno concluso all’11° posto assoluto, di gruppo e di classe, e al settimo posto nella speciale classifica del Challenge IRC:

“Siamo contenti della gara” ha commentato il pilota al termine “nonostante ci sia tanto da migliorare. Non conosciamo ancora bene la vettura e quindi abbiamo commesso un po’ di errori, senza i quali le cose sarebbero andate meglio. Nessun problema, faremo tesoro dell’esperienza fatta”. Va ricordato che Goldoni-Macori sono anche stati penalizzati da una foratura nella quarta speciale della gara, cosa che li ha costretti, avendo cambiato la gomma solo a fine prova, a fare le due speciali successive con la scatola guida danneggiata e la vettura tutta fuori convergenza. “Il problema è stato poi brillantemente risolto in assistenza ma tre prove fatte così, con la vettura in quelle condizioni beh … è cosa che ci ha penalizzato non poco!”.

Infine il terzo equipaggio Biella Corse al via, Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi, in gara con la loro Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4).

Hanno chiuso al 36° posto assoluto, quattordicesimi di gruppo e di classe e sesti nella classifica finale della classe R2B.

“Siamo partiti bene, prendendo anche tre punti nella Power Stage” ha commentato il pilota. “Dalla seconda prova in poi, però, la vettura ha cominciato ad accusare un calo di potenza che non capivamo a cosa fosse dovuto. Abbiamo provato comunque a migliorare, prendendo anche qualche rischio, ma i tempi non uscivano. A quel punto ci siamo resi conto che la cosa era dovuta alla macchina e che la situazione stava peggiorando: tant’è che, nell’ultimo giro di prove, siamo passati dalla quarta posizione di classe che avevamo tenuto fino a quel momento, alla sesta. Succede, la prossima volta andrà meglio!”

Va ricordato che, grazie al risultato dei tre equipaggi, Biella Corse (nonostante la presenza in gara di gruppi molto più numerosi) si è piazzata al secondo posto nella classifica scuderie.

La prossima gara dell'International Rally Cup 2022 sarà il 42° Rally Internazionale del Casentino, che si correrà in Toscana, a Bibbiena (Provincia di Arezzo), a metà luglio.

Rally Campagnolo

Triste epilogo per il 17° Rally Storico Campagnolo di Vicenza, gara chiusa anzitempo per l’improvvisa morte, per attacco cardiaco, di un pilota in gara. Il fatto è avvenuto nel corso del trasferimento fra la quarta e la quinta prova e il rally è stato, a quel punto, giustamente fermato, “congelando” la classifica al termine dell’ultima prova disputata.

In gara c’era anche l’equipaggio Biella Corse Ermanno Caporale e Andrea Bagatello, su Lancia Fulvia HF 1600 (gruppo 2 / H1 4, classe 1600). La loro gara è terminata al 58° posto assoluto, tredicesimi di gruppo e di classe. Caporale-Bagatello, per la prima volta in gara insieme, hanno anche chiuso al 5° posto di classe nella classifica del Trofeo Michelin.

“Purtroppo, quando succedono cose così, si rimane senza parole” ha commentato il pilota al termine. “Fino a quel momento la nostra era stata una bella gara e col mio nuovo navigatore avevamo un bell’affiatamento”.

Va ricordato che, prima della partenza, Ermanno Caporale è stato premiato per il risultato ottenuto nel Memory Fornaca 2021, dove, correndo sulla sua Lancia Fulvia Coupé in coppia con Ornella Blanco Malerba, ha vinto la classe 1600. Da ricordare che Ornella si è anche piazzata al primo posto assoluto nella Classifica Femminile del Memory.