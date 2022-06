Al Rally Lana Storico due premi in memoria di Ettore Amione

Quella di Ettore Amione è una figura che tanto manca al mondo delle corse e dei rally storici, e sicuramente al Rally Lana Storico si sentirà la sua mancanza. Ma non il ricordo visto che la famiglia di Ettore ha ottenuto la collaborazione di Veglio 4x4, BMT Eventi e ACI Biella per mettere in palio due premi speciali in sua memoria e l’hanno fatto prendendo spunto da lui, dalla sua zona di provenienza, dalla sua auto che ha usato fino all’ultimo rally disputato nello scorso autunno.

È stato quindi concordato che i premi saranno assegnati all’equipaggio canavesano meglio classificato nel rally storico valevole per il Campionato Italiano, il primo, mentre il secondo sarà appannaggio del primo equipaggio classificato nella 2-1600 del 3° Raggruppamento, la classe in cui Ettore correva con la sua amata Volkswagen Golf GTI Gruppo 2.

Assieme ai tanti che il Rally Lana Storico offre, quest’anno ci saranno due motivi in più per quegli equipaggi che avranno i requisiti per giocarsi i riconoscimenti che, senz’altro, oltre al ricordo del simpatico pilota non mancheranno di far vivere delle emozioni sulla pedana d’arrivo al Centro Commerciale “Gli Orsi”.

Nel frattempo stanno pervenendo in buon numero le adesioni e con l’occasione si ricorda da data del 10 giugno prossimo, ultimo giorno utile per perfezionare le iscrizioni.

Notizie ed aggiornamenti al sito web http://www.rallylanastorico.it/