Tanta gente a Cossato per il concerto del 2 giugno FOTO

Un concerto per la Festa della Repubblica. Tanti cittadini hanno preso parte all’appuntamento musicale, in programma oggi, 2 giugno, al Mercato coperto di Cossato e organizzato dalla Filarmonica Cossatese, in collaborazione con il Comune. In tale occasione, sono stati premiati anche i lavori realizzati dagli studenti nell'ambito del Concorso sulla Giornata della Memoria.