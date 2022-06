Alpinisti in difficoltà a 4100 metri raggiunti dai soccorsi

Aggiornamento ore 19.30

I due tecnici hanno raggiunto gli alpinisti in difficoltà, che sono in grado di procedere, con la dovuta assistenza. Pertanto, la squadra si muove verso la cima, per poi iniziare la discesa lungo la via normale. Intanto va loro incontro, sulla via normale, un'altra squadra composta da soccorritori valdostani, piemontesi e della GdF.

I fatti

È in corso un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona del Monte Rosa, lato Valsesia per una cordata di 3 alpinisti bloccati poco sotto la cima della Piramide Vincent lungo la Cresta del Soldato intorno a quota 4100 metri. I malcapitati sono sfiniti, con un principio di ipotermia in una zona interessata da fitta nebbia.

Le condizioni meteo non consentono al Servizio Regionale di Elisoccorso di raggiungerli per cui sono state elitrasportate da Alagna Valsesia al Rifugio Mantova due squadre del Soccorso Alpino civile e della Guardia di Finanza che sono partite a piedi in direzione degli alpinisti bloccati. Collabora alle operazioni il Soccorso Alpino Valdostano. Le operazioni vengono condotte via terra, sia da parte valdostana, sia da quella piemontese, dopo alcuni tentativi di avvicinamento con l'elicottero con esito negativo a causa delle condizioni meteo avverse.

Operano tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, del CNSAS del Piemonte e della Guardia di Finanza. La squadra di soccorritori che tentava l'avvicinamento lungo la via normale della Vincent, arrivata a quota 4050 mt ha dovuto ripiegare a causa del forte vento. Si tenta adesso dal versante sud (due tecnici sono stati verricellati e proseguono in salita).