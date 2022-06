Scontro con auto a Sandigliano, polsi fratturati per un motociclista di 55 anni (foto di repertorio)

Tre feriti, di cui uno in codice rosso. Questo il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella prima serata di martedì, 31 maggio, a Sandigliano (leggi qui).

Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire l’esatta dinamica che ha visto coinvolti un’auto e una moto guidata da un 55enne residente a Biella. Quest’ultimo è stato soccorso e poi trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118: nell’impatto, avrebbe riportato la frattura di entrambi i polsi.

Illeso il biellese di 40 anni alla guida dell’auto; i due figli a bordo con lui, invece, hanno subito lievi escoriazioni, guaribili in pochi giorni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.