Biella, fumo dal motore dell’auto: accosta in via Carso, lancia l’allarme ed evita il peggio

Percorre via Carso a bordo della sua auto, nota del fumo che fuoriesce dal motore, si spaventa, accosta e lancia subito l’allarme evitando gravi conseguenze.

Se l’è vista brutta il biellese protagonista questa mattina, 2 giugno, di una piccola disavventura che poteva assumere tratti ben peggiori: nel centro di Biella, infatti, si sono portati subito i Vigili del Fuoco per domare il principio d’incendio e mettere in sicurezza il mezzo, poi rimosso dall'arteria. Sul posto anche il personale preposto per la pulizia delle strade.