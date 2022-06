Ricerca dell’oro: il “Klondike d’Italia” si chiama Bessa, FOTO e VIDEO

Tra borghi, città d'arte, piccoli comuni e paesaggi, l'Italia è un vero scrigno di tesori, il Paese più desiderato dai viaggiatori di tutto il mondo. Per ovvi motivi le grandi città restano le mete più ambite, ma ultimamente anche realtà più piccole stanno crescendo. Un turismo, influenzato ancora di più dalla recente pandemia, lontano dalle folle e senza assembramenti è la ricerca dell’oro: un modo di vivere la natura in maniera diversa. Piccoli borghi magari immersi in una natura incontaminata tra vallate verdeggianti in una dimensione un po’ più a misura d’uomo. Biella e il biellese entrano di diritto in quest’ultima definizione: una città, ma soprattutto un territorio naturalistico straordinario e unico, circondato da aree protette e di sicuro interesse, tra cui il Parco della Burcina, la riserva della Baraggia, la Serra, l’area montana dell’Oasi Zegna, il parco del Sacro Monte di Oropa e la Bessa.



Parlando di oro entra in gioco il parco naturale della Bessa, protagonista di un suggestivo tratto del torrente Elvo, un corso d’acqua che ha visto, in passato ma ancora oggi, la presenza di cercatori d’oro, tanto da meritare alla zona il soprannome di “Klondike d’Italia”. Il parco della Bessa è riconosciuto dalla regione Piemonte quale “riserva naturale speciale” ed è un’area di grande interesse archeologico, una vera e propria miniera a cielo aperto. Infatti fin dai tempi dei romani in Bessa si è estratto il prezioso metallo e di questo immane lavoro rimane traccia nei cumuli che hanno modellato il paesaggio così come lo vediamo. Tornando ai giorni nostri, caratterizzati da una frenesia costante, basta recarsi sulle rive dei torrenti di casa per notare persone munite di stivali in gomma e pochi rudimentali strumenti, starsene per ore e ore chini all’interno delle acque fluviali: sono i cercatori d’oro. La sola definizione basta a far sognare un mondo ormai passato e alle gesta epiche descritte nei capolavori di Jack London, al grande Ovest americano. Invece no, nel Biellese c’è un turismo poco conosciuto, silente, quasi nascosto e bastano pochi passi tra il fitto della vegetazione per notare jeep, camper, furgoni allestiti o semplici auto con una particolarità comune: “tutte hanno targa straniera”.



I motivi per i quali i nostri cugini d’oltralpe scelgono i fiumi nostrani sono molto semplici: in primis basta una semplice ricerca idro/geologica per scoprire che tutti i corsi d’acqua che nascono dalle valli del Monte Rosa contengono oro (e questo lo avevano già scoperto i romani più di 2000 anni fa) ma ancor di più, il fatto che in Italia non esista una vera e propria regolamentazione in merito. La legge in materia, la stessa in vigore dal 1927, sottolinea come tutti i beni del sottosuolo siano di proprietà governativa. Nella legge però, non sono contemplate le sabbie aurifere e la caccia all’oro, ne deriva che sui fiumi e nei torrenti sia possibile andare tranquillamente a cercare oro.



La regione Piemonte impone, a chiunque voglia intraprendere la ricerca del prezioso tesoro, una semplice registrazione sul web del tutto gratuita. Certo per chi si avventura in terra biellese a cercar oro troverà (oltre a diversi grammi del prezioso) anche un’ottima catena ricettiva e una cucina di tutto rispetto a rifocillare i pionieristici cercatori, ma si tenga inoltre presente che evitando i corsi d’acqua d’oltre Alpe hanno risparmiato mediamente dai 1600 ai 3000 franchi svizzeri (ad oggi il franco svizzero vale 0.96 euro) per ottenere un permesso annuale (la cifra varia a seconda dell’uso che se ne dichiara nella certificazione). Nel regolamento del Canton Ticino viene richiesto all’aspirante cercatore di visionare un “codice d’onore” regolamentando tutto il processo di ricerca ma ancor di più atto alla salvaguardia del paesaggio naturalistico, obbligando per esempio a ripristinare le buche che vengono fatte durante gli scavi di ricerca… Ma qui rimangono aperte.

Forse le istituzioni dovrebbero prestare un po’ più di attenzione a dove camminano, potrebbero scoprire che sotto i loro piedi si nasconde una vera e propria miniera d’oro.