"Il clima è cambiato, che fare?", nuovo appuntamento per Pericle, che riparte con un ricco calendario

Riprendere a discutere e a fare discutere sul tema della Cultura e della democrazia in un momento tanto difficile, è l'obiettivo dell'associazione Pericle, che nasce nell'autunno del 2019 per volontà di alcuni cittadini biellesi. Lo scopo? fare cultura e dare una nuova forza ed un nuovo impulso al dibattito sul tema della cultura come bene pubblico coinvolgendo la collettività in progettualità su arte, musica, fotografia, storia, filosofia, diritto, economia, scienza.

"Dopo un avvio promettente, il 26 gennaio 2020 con un grande evento di approfondimento sulla "Caduta del muro " cui avrebbero fatto seguito altri incontri sulle nuove ricostruzioni, in Europa, di altri muri, abbiamo dovuto sospendere le attività causa la pandemia in corso non avendo noi ancora strutturato un progetto e un bilancio che ci consentisse di far fronte alle nuove esigenze - spiega il presidente dell'associazione Marta Nicolo -. Abbiamo però ampliato incontri e dibattiti con personalità del mondo della cultura per poter riprogrammare un percorso che riprende ora. Ripartiamo con un programma di eventi ed incontri e con proposte rivolte alla cittadinanza sul tema dell'importanza della democrazia e per farlo abbiamo scelto alcuni temi di carattere artistico, storico, divulgativo coinvolgendo altre associazioni e alcuni comuni disponibili ad allargare il tema e poter ampliare gli incontri sul territorio biellese".

Questa la programmazione:

A giugno il primo appuntamento è "Il clima è cambiato, che fare?", il 9 giugno alle ore 21 a Palazzo Ferrero ospite lo scrittore Daniele Scaglione, intervengono inoltre Barbara Mezzalama, Luca Sardo di Fridays For Future e Alessandro Bardone - GD di Biella.

Il 16 Giugno sempre a Palazzo Ferrero ore 21, una proposta di discussione con la partecipazione di Roberto Mezzalama ed Elisa Palazzi con un dibattito su cosa possiamo fare concretamente, dal piccolo gesto al grande cambiamento.

L’8 luglio sarà inaugurata la mostra fotografica sul tema di com'era l'AFGHANISTAN negli anni 70 a Palazzo Ferrero, collocata nel progetto espositivo Open Space con chiusura l’11 settembre.

L'11 Luglio un ricordo di un'altra pagina drammatica dei conflitti nel 30° anniversario della guerra della ex Jugoslavia e del genocidio di SREBRENICA. In autunno Pericle collaborerà con l'Istituto storico della resistenza presentando due ricerche inedite e uno spettacolo teatrale.

"In autunno collaboreremo con l'Istituto storico della resistenza presentando due ricerche inedite e uno spettacolo teatrale - conclude il presidente Marta Nicolo - . Avremo ospiti scrittori impegnati sui temi storici. In dicembre una nuova mostra a cui seguiranno altri numerosi incontri già in programmazione".