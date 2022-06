Cassine invia a Biella lastra di pietra per “Nuraghe Chervu”

Nell’immagine, il Sindaco Carlo Felice Maccario e Renato Gagino, Presidente della Commissione Consultiva Permanente per la Cultura e per il Coordinamento delle Iniziative di Ricorrenze e Festività Nazionali

In rappresentanza di tutta l'Amministrazione comunale di Cassine (Alessandria), il Sindaco Carlo Felice Maccario e Renato Gagino, Presidente della Commissione Consultiva Permanente per la Cultura e per il Coordinamento delle Iniziative di Ricorrenze e Festività Nazionali, hanno presenziato ufficialmente al conferimento di una lastra in pietra da inviare al Comune di Biella.Gesto concreto di adesione al progetto promosso dal locale Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe", consistente nella realizzazione dell'area monumentale "Nuraghe Chervu" in memoria della Brigata “Sassari” e dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

“Come richiesto dagli organizzatori - si precisa in nota stampa - è stato predisposto un manufatto in pietra per la realizzazione della pavimentazione ad "opus incertum", recuperando pietre provenienti da parti desuete di un lastricato. Sulla pietra inviata a Biella è stato inciso il nome del nostro Comune ed il numero degli 89 cassinesi Caduti durante il Primo conflitto mondiale. Andrà ad aggiungersi ad altre pietre di altri comuni, provenienti dalle varie regioni italiane, che comporranno il lastricato dell’area monumentale in via di completamento”.