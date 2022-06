2 giugno, il Campanun risuona in tutta la Valle Cervo per la Festa della Repubblica

Come da tradizione, ha risuonato in tutta la Valle Cervo il suono del Campanun, in occasione della Festa della Repubblica. Si tratta del noto campanile del Santuario di San Giovanni d’Andorno, situato a pochi passi dal cimitero, ed è uno dei simboli caratteristici dell’intera vallata. A prendere parte all’iniziativa l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maurizio Piatti, e il gruppo Alpini della Valle del Cervo.