2 giugno, a Salussola lezione all’aperto sulla Costituzione con gli alunni

In occasione della Festa della Repubblica, gli alunni della scuola primaria e secondaria di Salussola hanno ricordato questi avvenimenti e i principi fondamentali della Costituzione, con una lezione all’aperto, l’esecuzione dell’inno di Mameli e la lettura di vari pensieri.

Ha partecipato allo scambio di idee Silvia Del Zoppo, autrice del libro "Nonna Luciana e la Costituzione Italiana" (poi donato a i ragazzi delle medie), che ha spiegato e raccontato come è nata la nostra carta costituzionale. All’evento ha presso parte anche l’ANPI nelle persone del presidente provinciale Gianni Chiorino e della guida di Cavaglià Vitantonio Iacoviello.

“È stata una bella esperienza e la curiosità dei ragazzi era contagiosa – spiega il sindaco Manuela Chioda - Speriamo di condividere altri momenti come questi per poter mettere in risalto la vivacità di questi giovani cittadini e trasmettere loro i valori della libertà e del libero pensiero”.