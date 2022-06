Pavignano, nel weekend si festeggia l’inizio dell’estate

Presso la sede dell’associazione “Pavignano Vaglio cultura e sport”, in via Rappis 11 a Pavignano, prenderà il via, alle ore 17:30 di sabato 4 giugno, la “Festa di inizio estate”. Il programma coprirà tutta la giornata fino alle 22:30 con l’inizio della serata musicale a cura di Dj Niko.



A partire dalle ore 18 il programma prevede le seguenti attività: animazioni per bambini; cena a base di street food; baby dance; musica per bambini ed adulti. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pavignano.vaglioaps@gmail.com o chiamare i numeri 345.0142437, 338.1156009, 393.4142622.