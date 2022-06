Centro Medico Sangaudio Lessona, i consigli per un cuore sano

Il Centro Medico Sangaudio Lessona trovi un poliambulatorio specialistico con uno staff medico di eccellenza e convenzioni con centri specializzati.

Tra queste quella con il Centro Cardiologico Monzino IRCCS di Milano, dove lavora il dottor Sebastiano Gili cardiologo del Dipartimento di Cardiologia Interventistica.

Ecco i consigli del dottor Gili per un cuore sano e per evitare infarti e stenosi.

“Le coronarie – esordisce Gili - sono le arterie che avvolgono il cuore, e che svolgono il compito di distribuire al cuore sangue, ossigeno e nutrienti di cui ha bisogno per contrarsi senza sosta e svolgere la sua funzione di “pompa” del corpo. Le coronarie possono subire processi di formazione, nelle loro pareti, di placche costituite prevalentemente da depositi di colesterolo. Depositi che possono crescere fino al a ostruire il passaggio di sangue nelle arterie . Un restringimento patologico della coronaria provocato da una placca si chiama “stenosi”.

Per evitare questi problemi si parte dalla prevenzione, quindi uno stile di vita sano, e dall'eliminazione dei cosiddetti “fattori di rischio”. “Principalmente il fumo di sigaretta, - precisa Gili - l’ipertensione arteriosa, il colesterolo alto, il diabete mellito. La terapia con farmaci che fluidificano il sangue e che abbassano il colesterolo ha un ruolo fondamentale nel ridurre la crescita delle placche e i rischi legati alla loro presenza”.

I sintomi della stenosi sono angina pectoris, mancanza di fiato durante sforzo (dispnea), ischemia miocardica (cioè insufficiente apporto di ossigeno durante sforzo o stress). Sintomi rilevabili attraverso appositi esami.

“In questi casi - spiega Gili - può rendersi necessario intervenire per ripristinare un normale flusso di sangue nel sito dell’ostruzione coronarica. La tecnica di prima scelta è oggi l’angioplastica percutanea, procedura medica mini-invasiva, non chirurgica. Mediante piccole incisure a livello del polso o dell’inguine , in assenza di anestesia generale, si introducono nel sistema circolatorio dei “cateteri” (tubicini lunghi e sottili), che vengono fatti avanzare fino al punto di origine delle coronarie. Attraverso i cateteri si posizionano a livello della placca dei palloncini, che vengono gonfiati per dilatare la stenosi, e uno o più stent, tubicini di maglia metallica per il rilascio del farmaco, impiantati nel sito dell’ostruzione per garantire la tenuta a lungo termine dell’angioplastica. Il farmaco rilasciato blocca la crescita delle cellule intrappolate al di sotto dello stent”.

Altro tipo di angioplastica è quella coronarica, che comporta due tipi di benefici. “Benefici quali – sottolinea Gili - il miglioramento dei sintomi provocati dall’ostruzione coronarica e, nei casi più gravi, la riduzione degli eventi cardiovascolari sfavorevoli futuri, quali infarto miocardico, angina instabile, morte per causa cardiaca. L’angioplastica coronarica è utilizzata anche in casi di urgenza, quali infarto acuto del miocardio. L’infarto è patologia provocata dalla comparsa improvvisa di un’ostruzione coronarica, in genere per la formazione di una trombosi per la rottura di una placca aterosclerotica: qui l’angioplastica coronarica ripristina rapidamente e con ottimi risultati il flusso di sangue e limitare i danni provocati dall’infarto".

