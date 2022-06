FAND Associazione Italiana Diabetici Biella ODV, la sede in Comune

Il Comune di Biella ha deliberato di concedere in uso precario per 10 anni un locale a Palazzo Oropa a FAND Associazione Italiana Diabetici Biella ODV, in via Battistero 4.

Nella delibera è però anche precisato che: "La concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo".

FAND non è l'unica realtà alla quale il Comune concede locali per la propria sede: tra le altre c'è per esempio la Pro Loco di Biella che si trova al piano terra dell’ala ovest di Palazzo Oropa. Fino a qualche tempo fa c'erano anche la Fondazione funivie Oropa, il Fai e l'ANPI.