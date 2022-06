Crevacuore, spostati i seggi elettorali per i referendum

In relazione allo svolgimento dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, si comunica che la sede delle due sezioni elettorali è stata, con decreto sindacale n. 2 del 16 marzo 2022, spostata dai locali della Scuola Secondaria di I grado ai locali del Salone Polivalente di Crevacuore siti in Via Don Campi. Lo spostamento è stato approvato con verbale n° 28 del 21/03/2022 dalla I Sottocommissione Elettorale Circondariale.

Il Comune informa inoltre gli elettori che, qualora i 18 spazi disponibili nella tessera elettorale per la certificazione dell'esercizio del voto siano esauriti, è possibile prenotare il rinnovo della tessera stessa rivolgendosi per tempo all'Ufficio Anagrafe ed Elettorale. Per ricevere la nuova tessera è obbligatorio esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi, che verrà comunque restituita al titolare.