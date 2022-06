Festeggiamo insieme la fine della scuola: a Pralungo due giornate all’insegna del divertimento per grandi e piccini

La scuola sta per finire ed è arrivato il momento di festeggiare questo traguardo. Domenica 5 giugno, a partire dalle ore 10, l’associazione Genitori&Giovani invita tutti i bambini in oratorio a Pralungo per partecipare a una giornata all’insegna del divertimento, con musica e tanti giochi.

Sarà questa l’occasione per festeggiare anche la fine dei laboratori organizzati dall’Associazione nell’ambito del progetto “La giostra della creatività”, un progetto nato dalla richiesta di più di ottanta famiglie residenti a Pralungo di avere delle attività che permettessero la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità locale da parte dei bambini: durante tutto l’anno, nei locali dell’oratorio parrocchiale, si sono svolti vari laboratori di teatro, cucina, musica, canto, ecc. che hanno permesso ai bambini di socializzare e di avere dei momenti di aggregazione, divertendosi in compagnia

Il programma della giornata è molto ricco e prevede diverse attività: si alterneranno momenti di sport, con calcio e pallavolo, a giochi e divertimento sui gonfiabili, senza dimenticare la possibilità, per chi volesse, di organizzare un pic-nic.

Per le ore 17 è in programma uno spettacolo per salutarsi. In caso di pioggia la festa verrà organizzata al Polivalente.

La festa per la fine della scuola non finisce qui: domenica 12 giugno è in calendario l’appuntamento con “Medie in Pizza”, dedicato ai ragazzi delle scuole medie di Pralungo, per festeggiare con musica e pizza l’arrivo delle vacanze estive.

Il campo dell’oratorio resterà comunque aperto gratuitamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato pomeriggio per accogliere i ragazzi per farli divertire con campetto da calcetto, pallavolo, area bimbi, canestro nei mesi di giugno, luglio e agosto in parte.