Rally Storico​ Campagnolo a due facce per la scuderia biellese Rally & Co

Rally storico​ campagnolo a due facce per i portacolori della scuderia biellese Rally & co. Gara sfortunatissima per Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che partivano con ambizioni di podio a bordo della loro porsche 911 , purtroppo un guasto idraulico ha imbrattato gli pneumatici del duo biellese rendendo incontrollabile la vettura che gia' sulla prima prova speciale ha concluso​ la sua corsa​ contro un muro; nessuna conseguenza per l'equipaggio ma morale a terra visto che i vincitori del rally lana 2021 dovranno saltare la gara di casa.​

Note positive da Luca Delle coste e Fausto Bondesan sulla fiat ritmo 75 giunti 22^ assoluti , primi di classe 1600 e primi nel terzo raggruppamento del trofeo michelin, seguiti in 44^ posizione assoluta e secondi di classe 2000 da Pierluigi Porta e Giuliano Santi come sempre a bordo della ford escort rs.

La gara dopo le prime 4 prove speciali è stata interrotta con il consenso di tutti i partecipanti​ (quindi dimezzata nel chilometraggio)​ a causa della morte per cause naturali di Michele Bortignon​ in gara con il numero 88 al quale va il ricordo di tutti gli appassionati.