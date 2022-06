Giovani e Age Group di Valdigne Triathlon impegnati in Italia e in Europa FOTO

Giovani e Age Group di Valdigne Triathlon impegnati in Italia e in Europa

A Kraichgau in Germania, si è disputato il 70.3 del Circuito IronMan sempre molto partecipato, con quasi 2.000 partenti.

Ancora un traguardo raggiunto per il torinese Danilo Zambon con un buon piazzamento nella categoria M54-59.

Sempre nella giornata di sabato, si è disputato a Piasco l’ormai classico Triathlon Giovanile valido come II° tappa del Circuito Piemonte e VdA organizzato dalla società Hydro Sport.

Molti i giovani con il body verde-turchese-oro presenti, ottimi piazzamenti per Tommaso Strazzari, Pietro Col e Leo Bergesio tra i Ragazzi, con Leonardo Chierotti sul secondo gradino del podio con uno splendido argento.

Tra le Esordienti, ancora un podio, con l’argento per la torinese Chiara Gai, tra i maschi, bronzo per Pietro Ciccarelli e buon piazzamento per Marco Turbiglio.

Tra i Cuccioli gare positive per Gabriele Campagnaro e Guglielmo Chierotti.

Nella categoria Youth A, ancora un argento per l’arquatese Erica Pordenon, con un’ottima frazione di run, molto positiva la gara della torinese Ludovica Sabbia, 5^ al traguardo.

Tra i maschi ben tre atleti di Valdigne Triathlon tra i primi 5, ennesimo podio con l’ argento per il ligure Gabriele Ferrara, 4^ posto per un combattivo Filippo Col e 5^ posto (con la soddisfazione di un nuoto ad alto livello) per il biellese Vittorio Riva.

Buono il rientro, dopo l’infortunio, per Lorenzo Gatti, 14^ al traguardo.

Tra le Youth B femmine gare con risultati in crescita per la torinese Alice Col (5^) seguita dalla biellese Carlotta Freguglia al 6^ posto. Tra i maschi bronzo per Enea Demarchi, sempre più a suo agio nelle gare, prova sfortunata per Mirco Pordenon che, nonostante sia stato vittima di un infortunio muscolare, ha voluto terminare la sua gara al 6^ posto, ottava piazza per un altro torinese Filippo Gai.

Sempre a Piasco, domenica 29 maggio, nella gara riservata agli Age Group, 21^ posto assoluto con la soddisfazione dell’oro tra gli S4 per il torinese Gabriele Verdoja.

Domenica 29 maggio nella splendida località gardesana di Salò, si è disputato il Triathlon Sprint organizzato dalla società Canottieri Garda.

Per Valdigne Triathlon tante soddisfazioni dai quattro portacolori presenti.

Nella gara femminile, in virtù di una seconda e terza frazione molto positive, la varesina Sara Speroni ha conquistato l’oro tra le S4 e l’11^ posto assoluto.

Prove di buon livello sportivo per il canavesano Andrea Pirana e per il varesino Dario Nitti entrambi 16esimi nelle affollate categorie M1 e M2.

Ancora un podio, questa volta al debutto nella categoria M7, per il rientrante alle gare Claudio Ramella Bagneri, che ha conquistato un meritato argento di categoria.

Un gradito ritorno il suo e ancora una volta l’atleta biellese non ha dimenticato come si sale sui podi della Triplice!

Nello scorso fine settimana si è disputato l’Europe Triathlon Championship Olsztyn 2022, Campionati Europei nel Nord della Polonia con tre giorni di gare per Semifinali, Finali e Staffetta Mista.

Presenti atleti da pressoché tutta Europa; fra le Junior, per i colori Valdigne Triathlon, Letizia Martinelli a rappresentare i colori della Nazionale Elvetica.

Nella giornata di venerdì 27 maggio si sono disputate le Semifinali.

Condizioni climatiche estreme a Olsztyn: temperatura dell’aria 13°, acqua a 15°, pioggia e forte vento.

Percorso bike scivolosissimo e Letizia Martinelli purtroppo è caduta due volte, quando era in ottima posizione. Dolorante è ripartita, giungendo 12^ al traguardo con una buona 3^ frazione, ma i 30 secondi persi non le hanno consentito, pur se per poco, di approdare alla Finale A.

Sabato 28 maggio si è disputata la Finale B.

Ancora maltempo sul campo di gara: temperatura dell’aria 15° e acqua 13°, pioggia e vento.

Letizia Martinelli è uscita dal nuoto verso la meta del gruppo di 30 atlete, ha guadagnato posizioni con il 7° tempo bike e 6° nella corsa, giungendo 9^ al traguardo: un buon risultato, considerando i postumi delle cadute del giorno precedente.

La manifestazione internazionale si è chiusa con la Mixed Junior Relay di Domenica 29 maggio.

Sono 22 i Team nazionali che si sono allineati alla partenza della la Staffetta mista, in una giornata sempre molto fredda ma con qualche raggio di sole. Letizia è stata schierata quale 4^ staffettista, con la responsabilità di portare il Team Svizzera al traguardo finale.

Dopo tre frazioni di gara, Germania, Francia e Gran Bretagna si sono avviate a giocarsi il podio, essendo in vantaggio sulle immediate inseguitrici: Spagna, Italia, Svizzera e Ungheria; Letizia è partita quindi in 6^ posizione, all’inseguimento della frazioniste di Spagna e Italia, poi l’Ungheria.

Fra nuoto e bike, l’atleta di Valdigne ha raggiunto Spagna e Italia; è rientrata a quel punto anche l’Ungheria e la classifica si è decisa nei due km finali di corsa che hanno portato Letizia Martinelli e la Nazionale Elvetica alla 5^ posizione nel Campionato Europeo.

Grande performance, e ancora una volta la giovane italo-elvetica si è fatta valere fra le migliori Junior d’Europa.

Prossimi appuntamenti per gli attivissimi atleti verde-turchese-oro l’Aquathlon Giovanile di Cuneo e il DJ Tri di Milano.