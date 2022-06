Da Graglia a Oropa, sabato la 2 Santuari in versione Run & Trail

Torna sabato 4 giugno 2022 la 2 Santuari, per la seconda volta nella sua storia in doppia veste “Run & Trail”. Il Gaglianico ’74, infatti, ripropone la formula che era piaciuta nella scorsa edizione, sdoppiando la gara: per entrambe partenza dal Santuario di Graglia e arrivo al Santuario di Oropa, passando su due percorsi completamente diversi tra loro, sia per lunghezza, sia per difficoltà. Una piccola novità per entrambe è il punto di arrivo: gli atleti dovranno percorrere circa 300 metri in più arrivando di spalle all’ingresso del Santuario che così sarà “protagonista” in tutte le fotografie dell’arrivo. Un bel ricordo per tutti gli atleti.

Martedì sera sono state chiuse le iscrizioni con numeri più bassi di quanto auspicato, ma in linea con la tendenza di questo periodo storico post covid: sono 109 per la corsa su strada e 38 per il trail. Numeri che comunque potrebbero salire ancora poiché sarà possibile l’iscrizione last minute il giorno gara sino a mezz’ora prima delle due partenze. Proprio per questo è impossibile al momento dichiarare un lotto di favoriti. L’elenco provvisorio sarà pubblicato sul sito www.gaglianico74.it nella giornata di giovedì.

La 14ª edizione de LA 2 SANTUARI RUN è di circa 20 km tutto su strada asfaltata con 450 metri di dislivello positivo (e poco meno di un centinaio in negativo) mentre la 2ª edizione de LA 2 SANTUARI TRAIL è di circa 26 km con 2.070 metri di dislivello positivo e circa 1.700 metri di dislivello negativo, quasi completamente su sentieri e strade bianche con alcuni tratti di asfalto. La prima partenza è prevista alle ore 12.30 e interesserà i partecipanti al trail, mentre i runner della corsa su strada prenderanno il via alle ore 16.00. Tempo massimo: 3 ore per corsa su strada e 6 ore e mezza per il trail. E’ previsto un montepremi di 920 euro in buoni benzina per i primi 5 uomini e le prime 5 donne del Trail e di 660 euro per i primi 3 uomini e le prime 3 donne della corsa su strada. Solo per i partecipanti alla corsa su strada è previsto un ulteriore montepremi di 800 euro che verrà diviso tra i migliori delle 9 categorie d’età previste. Alla società vincitrice ella classifica a punti verrà consegnato il trofeo in memoria di Jean Marc Mosca. Un premio speciale andrà ai primi 3 classificati della 2 Santuari Trail che siano Alpini in armi o in congedo tesserati Fidal o Eps: la gara infatti vale anche come "Trail del Centenario" per festeggiare i cento anni della Sezione ANA di Biella. Orari indicativi premiazioni: ore 16.30 trail maschile; ore 16.45 trail femminile; ore 17.30 running maschile; 18.00 running femminile; premiazioni società all'arrivo dell'ultimo concorrente ore 19.00.

In ambito maschile comanda Alberto Mosca con 8 vittorie (interrottamente dal 2010 al 2017) su 12 edizioni disputate: il maratoneta biellese sarà al via anche in questa edizione. Una vittoria a testa, poi, per Rosario Baratono (2008), Massimo Lanza (2009), Stefano Velatta (2018), Paolo Gallo (2019) e Vezio Bozza (2021). In ambito femminile molti nomi nell'albo d'oro: comandano con due vittorie Ilaria Zaccagni (2010 – 2012) e Lara Giardino (2016 – 2017). Una vittoria per Beatrice Lanza (2008), Maria Luisa Riva (2009), Marta Gariglio (2011), Viviana Vellati (2013), Sarah Aimee L'Epee (2014), Cristina Dosio (2015), Katarzyna Kuzminska (2018), Debhora Li Sacchi (2019) e Sarah Aimée L'Epée (2021).

Nel 2020 la gara non è stata disputata. Non esiste classifica all-time, in quanto il percorso di quest'anno varia rispetto a quello dell'anno scorso, seppur di poche centinaia di metri. Nell'unica edizione disputata, lo scorso anno, successi di Alessandro Ferrarotti con il tempo di 2h44'29" tra gli uomini. Mentre tra le donne sono arrivate appaiate Agnese Valz Gen e Susan Ostano, al traguardo in 3h22'39".