Cai, assemblea generale a Bormio, Formagnana: "Siamo stati scelti per ospitare assemblea 2023"

Reduci dall’Assemblea Elettiva di Bormio, i delegati del Cai di Biella portano buone nuove ai soci della Sezione laniera.

Dice il presidente del sodalizio Andrea Formagnana: «A Bormio è stato eletto il verbanese Antonio Montani presidente generale del sodalizio. A lui facciamo i nostri migliori auguri per il suo mandato. Per noi, Bormio segna un momento storico. A conclusione dell’assise valtellinese siamo stati designati a ospitare l’Assemblea nazionale del 2023. Questa chiamata non può non riempirci di orgoglio. Con la memoria possiamo tornare indietro al XXX Congresso degli alpinisti tenutosi a Oropa nel 1898 e all’altra assemblea generale di Biella 1977 in occasione del 150º anniversario della nascita di Quintino Sella. Ospitare l’Assemblea sarà un impegno non indifferente e per questo Formagnana chiama a raccolta «tutto il corpo sociale».

A Bormio la Sezione di Biella insieme alle tre che celebrano i 150 anni dalla fondazione, ovvero Sondrio, Chieti e Sat Trento, sono state festeggiate, un festeggiamento che segna l’inizio delle occasioni in cui sarà commemorata la fondazione del gruppo biellese del Club Alpino Italiano.

Prosegue Formagnana: «A Bormio abbiamo trovato nuovi amici e rinsaldato vecchie conoscenze e con le sezioni valtellinesi, di Chieti e di Trento è nata l’idea di gemellarci per poter condividere insieme la nostra passione per la montagna». A Bormio la delegazione biellese ha colto l’occasione anche per fare memoria, ricordando la pagina nera dell’espulsione, in ossequio alle leggi razziali del 1939, dei soci ebrei. Biella ha portato a conoscenza di tutti i Delegati italiani l’iniziativa tutta biellese di ricordare e onorare i nostri soci con la posa di una targa commemorativa al rifugio Vittorio Sella all’Alpe Lauson e di una pietra d’inciampo da posare a Biella.

Chiude il presidente Cai Biella: «Desidero poi condividere le congratulazioni al presidente emerito Eugenio Zamperone che entra nel Consiglio Centrale del Cai. Buon lavoro per il tuo nuovo incarico, Eugenio. E buon lavoro a noi per riuscire a realizzare tutti gli impegni che ci attendono Excelsior».