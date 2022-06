Protezione Civile, Gruppo Comunale di Biella con il Coordinamento Territoriale, il sì del consiglio

Nel corso della riunione di ieri 31 maggio, il Consiglio Comunale di Biella ha approvato all'unanimità la delibera presentata dall'Assessore Marzio Olivero con la quale si proponeva l'adesione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile al Coordinamento Territoriale di Volontariato di Protezione Civile.

"L'adesione consentirà una crescita reciproca delle due realtà con un vantaggio indiscutibile per il territorio - precisa Olivero - . È bene precisare che l'operazione non comporterà limitazioni per l'autonomia del Gruppo Comunale che continuerà ad operare assicurando ai Comuni Biellesi associati i servizi sino ad oggi garantiti. Lo stesso dicasi per i beni e i mezzi in dotazioni che permarranno al Comune di Biella. Il Coordinamento, per contro, potrà così disporre di un maggior numero di volontari ai quali fornire la preparazione necessaria e sui quali contare in casi di intervento sia in ambito regionale sia nazionale".

Nelle prossime settimane, al termine dell'iter amministrativo, verrà avanzata la formale richiesta di adesione al Coordinamento che provvederà a deliberarne l'accoglimento. "Verrà così finalmente meno quel "dualismo", tra Gruppo Comunale e Coordinamento Territoriale, per molti aspetti incomprensibile - conclude l'assessore - che in passato ha inopportunamente frenato ogni forma di collaborazione e si aprirà certamente una nuova stagione di crescita e prospettive per di volontari biellesi della Protezione Civile".