Buona la partenza di Gaglianico in Musica, questa sera nuovo appuntamento, FOTO

Buona la partenza di Gaglianico in Musica, foto di Davide Finatti per Newsbiella.it

Al via ieri sera 31 maggio a Gaglianico in Musica, l'evento che animerà le serate di Gaglianico in piazza della Repubblica fino al 5 giugno.

I primi a salire sul palco sono stati i componenti della banda Puccini, la banda di Gaglianico, mentre questa sera come ieri sempre alle 21, toccherà ai Poohonto Fermo che dedicheranno la serata ai Pooh.

Si proseguirà venerdì quando la musica sarà invece quella dei "Simon and Friends" e sabato quella dei Jam Session. A chiudere Gaglianico in Musica sarà il gruppo Amalo, che farà risuonare per le vie del comune le note di Renato Zero.