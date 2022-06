I 250 anni della Diocesi di Biella, mostra al Museo del Territorio

Dal 2 giugno al 18 settembre il Museo del Territorio Biellese ospiterà una mostra (ingresso gratuito) che abbraccia due secoli di storia religiosa e civile e racconta il dialogo tra Chiesa, clero e comunità.

“I 250 anni della Diocesi di Biella” è allestita in un percorso espositivo che si snoderà dalle sale al piano terra del Chiostro di San Sebastiano, fino alla sala del Seicento della sezione storico-artistica.

Il visitatore potrà conoscere così le radici del cristianesimo biellese e le sue figure più significative, attraverso documenti e materiali bibliografici provenienti dalla biblioteca e dall’archivio diocesani, e opere d’arte provenienti dalla Cattedrale di Biella e dal Santuario di Oropa.

In occasione della mostra che celebra i 250 anni della fondazione della Diocesi di Biella, si inaugurano anche gli spazi espositivi esterni dello storico edificio del Palazzone, in via Seminari angolo via Arnulfo, con l’esposizione di una tela inedita raffigurante la “Lapidazione di Santo Stefano”, patrono della città.

Recentemente riscoperto e acquisito da Banca Patrimoni Sella & C. l’opera della bottega di Bernardino Lanino è stata per l’occasione oggetto di restauro, di studi storico-critici e di ricerca.

Queste iniziative permetteranno così di valorizzare e mettere in relazione patrimoni pubblici e privati, con l’obiettivo comune di condividerli con il territorio.

Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18il 2 giugno e a Ferragosto il Museo è aperto dalle 10 alle 18

Per informazioni si può contattare numero 015-2529345 oppure scrivere a: museo@comune.biella.it