Open Day di pattinaggio a rotelle al Laghetto di Mezzana VIDEO

Giovedì 02 giugno, a Mezzana Mortigliengo, l'Associazione Amici del "Il Laghetto", in collaborazione con BI Roller Pattinaggio Biella, organizza un evento per far conoscere lo sport del pattinaggio in linea a rotelle.

La presidente dell'A.S.D. BI Roller Pattinaggio Biella, Federica Ugliengo, può già vantare diversi corsi e concorrenti agonistici, questo Open Day è volto ad incoraggiare più persone possibili a provare questo sport, con la speranza di iniziare un nuovo corso a settembre.

La giornata inizierà alle 10, seguirà poi un pranzo sociale e nel pomeriggio, intorno alle 16, la promozione dell'attività grazie alla messa a disposizione di pattini a rotelle per i bambini.