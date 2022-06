Disegnatore tessile e consulente nel mondo, il Biellese piange la morte di Arrigo Boggio Merlo

Biellese in lutto per la morte di Arrigo Boggio Merlo, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 90 anni. Molto conosciuto in tutto il territorio, è stato un valente e apprezzato disegnatore tessile presso diverse grandi aziende del settore.

Originario della Valle Cervo, Boggio Merlo dimostra fin da subito interesse verso quella professione che praticherà per tutta la vita: ottenuto il diploma, fa le valigie e lascia giovanissimo il Biellese per imparare il mestiere e migliorarsi, praticando prima da Marzotto, in Veneto, poi al Lanificio Luciani, a Roma. Era solito dire, infatti, che non è da tutti il lavoro di disegnatore tessile. Sicuramente è una qualità innata per Boggio Merlo che, forte dell'esperienza svolta, torna a Biella e inizia a lavorare prima da Rivetti poi da Cerruti. 42 anni di carriera, che si conclude da Guabello e con un ruolo da consulente che lo porta in giro per il mondo: India, Messico, Stati Uniti.

Nel 1966 conosce l'amore della sua vita, Daniela. Due anni dopo, convola a nozze e arrivano i figli Giuseppe, Benedetta e Bianca. Una vita serena, racchiusa in 54 anni di matrimonio e addolcita ancor di più dall'arrivo dei nipotini. Oltre al lavoro e alla famiglia, Boggio Merlo dedica parte del suo tempo alle sue grandi passioni: su tutti lo sci che lo accompagnerà fino agli 80 anni, a cui si aggiungono la pesca, il giardinaggio e la campagna.

La corona verrà recitata stasera, alle 19, nella chiesa di San Biagio di Biella. Domani, invece, avranno luogo i funerali nella sua Rialmosso, alle 15, presso la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.